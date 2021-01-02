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Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 3-0

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:17
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Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 3-0

8'inci dakikada sağdan Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'dan geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Davidson'un vuruşu auta gitti.

10'uncu dakikada soldan gelişen Başakşehir atağında Crivelli topu ceza sahası dışından Visca'ya verdi. Visca sol çaprazdan ceza sahası içine sokulurken topu İrfan Can'ın önüne gönderdi. İrfan Can'ın sert şutu az farkla auta gitti.

18'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sızan Bareiro sert bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi. Top kornere gitti.

19'uncu dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki vuruşta top kaleciden dönerken topu önünde bulan Barerio röveşatayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

27'nci dakika gelişen Alanyaspor atağında Juanfran topu ceza sahası sağındaki Juanfran'a aktardı. Juanfran ceza sahası solunda savunmanın arkasına sızan Moubandje'ye pasını aktarırken, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

39'uncu dakikada Başakşehir sol kanattan Deniz ile köşe vuruşu kullandı. Topa yükselen Ponck'un vuruşu Berkan'dan geri döndü.

50'nci dakikada Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Epureanu kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kaleci Marafona'da kaldı.

66'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sağından Efecan'ın sert şutu üstten auta gitti.

80'inci dakikada Alanyasporlu Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topla tek başına rakip kaleye kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya Davidson'un şutu direkten oyun alanına döndü.

82'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Guldbrandsen altıpasın yanından kaleye şut atmak istedi. Top yan ağlarda kaldı.

84'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih'in ara pasında ceza sahası sağındaki Tayfur'un bekletmeden şutu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 3-0.

89'uncu dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek topu içeri kadar getirdi. Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşu kalecide kaldı.

Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor, rakibi Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMedipol BaşakşehirSüper LigFutbol
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