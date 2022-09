Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandığına işaret ederek, ''Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Engel Tanımaz projesi kapsamında dünyada ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, engelli sporcular ile davetliler katıldı.



Bakan Kasapoğlu, çok anlamlı bir törende buluştuklarını belirterek, "Uluslararası anlamda da önemli bir farkındalık oluşturacak bir projenin tanıtımındayız. Türkiye her alanda gelişen ve iddiasını ortaya koyan bir ülke. Bu anlamlı toplantıyı özellikle burada gerçekleştiriyoruz. Bu yurtlar Türkiye'nin gururu. Bu yıl yurtlarımızda satranç seferberliği de başlatacağız. 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek. Bu kapı satranç sporcularının her zaman emrinde, hizmetinde" dedi.



Hemen hemen her branşta yükselen bir başarı grafiğine sahip olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle spora erişilebilirlik bizim için çok önemli. Spor turizmi ülkesi olma yönünde ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 170'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bu yıl en prestijli organizasyonları düzenledik, düzenleyeceğiz. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleşti. Bu hafta perşembe günü Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir anda olan işler değil, bu bir vizyonun sonucu. Bunun için bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde her branşa önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, satranç sporunun önemine de dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. Spor engel tanımaz diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Hiç aksamadan, durmadan süren bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz."



Bu projenin engelleri kaldırma noktasında yeni bir aşama olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu proje, hayatın engel tanımadığın en büyük ispatıdır. Bu alandaki gayretlere hız verecek bir adım atıldı, hayırlı olmasını diliyorum Erişimin kolaylığını sağlamak ve fırsat eşitliğini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. İnşallah birlikte engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Projemizin ülkemiz, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dünya satranç tarihinde bir ilke imza atmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tulay, federasyon olarak özellikle son 10 yılda büyük bir ilerleme katettiklerini vurgularken. ''Ülkemizin uluslararası anlamda gurur duyacağı bir eser olan bu eser, tüm işitme engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun'' dedi.



Tanıtım toplantısının sonunda Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü takdim etti. Bakan Kasapoğlu kitabı inceledikten sonra işitme engelli sporcularla fotoğraf çektirdi.