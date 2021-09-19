Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımına başarılar diledi

İSTANBUL,(DHA)



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk maçına çıkacak milli takımın antrenörü Gazi Osman Çakmak ve kaleci Gazi Bülent Çetin’i arayarak Gaziler Günü’nü kutlayıp finalde başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Gazi Osman Çakmak ile yaptığı telefon görüşmesinde, hem kendisinin hem de kaleci Gazi Bülent Çetin’in Gaziler Günü’nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk maçının Gaziler Günü’ne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu dile getirerek, “Bu vatan için kanını veren, gazilik şerefine nail olan herkes için en güzel hediyelerden biri, sizin kazanacağınız bu şampiyonluk olacaktır. İki sene önce, İstanbul’da binlerce taraftarın önünde oynanan tarihi maçta, Tüm Türkiye’ye şampiyonluk gurunu yaşattınız, son şampiyon olarak gittiğiniz Polonya’dan yine şampiyonluk kupası ile evinize döneceğinize yürekten inanıyorum” dedi.