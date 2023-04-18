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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları karşıladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları karşıladı.

18 Nisan 2023 Salı 01:36
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Bakan Kasapoğlu, Avrupa Cimnastik Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcuları karşıladı
İzmir

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, partisinin Karaburun, Çeşme, Seferihisar, Menderes ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Bakan Kasapoğlu, havalimanının VIP çıkışında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcularla buluştu.

Sporcuları tebrik edip, elde edilen madalyaların tüm Türkiye'yi gururlandırdığını dile getiren Kasapoğlu, "Ben her birini alnından öpüyorum. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bravo. Artık pek çok branşta olduğu gibi jimnastikte de Türkiye tarih yazıyor. Bir defalık değil. Artık sürdürülebilir bir başarı var." dedi.

Türk sporcuların çok güçlü olduğunu ifade eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Avrupa'da zirvede hep biz varız. Jimnastik Türkiye'ye yeni bir branş belki ama hamdolsun Ferhat'ı (Arıcan), İbrahim'i (Çolak), Adem'i (Asil), Ahmet'i (Önder), Mehmet Ayberk'iyle (Koşak), kızlarımızla hamd olsun gelen güçlü bir jenerasyon var. Tabii kulübümüzün, hocalarımızın hakikaten her birinin bu anlamdaki gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız. Bakanlık olarak, hükümet olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu anlamda sporda destan yazmaya devam edeceğiz. Rekorlar kırıyoruz. Bu rekorları egale edecek yeni şampiyonlar yetişiyor. İşte kadın sporcularımızın bu anlamda yaşattığı ilkler Avrupa Şampiyonası'nda... Önümüzde 2024 Paris var. Paris'te de inanıyorum ki yeni başarılarla daha yukarılara koşacağız."

Türkiye'nin her bir yanında yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Özellikle biliyorsunuz biz diyoruz ki artık sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta jimnastiğiyle, yüzmesiyle, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle zirvelere koşan bir Türk sporu var, Türk sporcusu var. Her biri bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu gururu, bu milletimiz 85 milyon hak ediyor. Güçlü tesis altyapısıyla Türkiye tesis devrimini gerçekleştirdi. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, başarıda emeği olan teknik ekibe, sporcu ailelerine de teşekkür etti.

Türkiye'nin bir başka gururunun da yerli ve milli otomobil Togg olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Şimdi ben onları karşılamaya geldim, onlar bir gururu yaşattı. Diğer bir gurur da bizi bekliyor, onları Togg ile bırakacağım." açıklamasında bulundu.

Atlama masası aletinde şampiyonada iki kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Adem Asil de çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Ülkemize bu madalyaları getirmek çok gurur verici bir şey gerçekten. Bakanımıza, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Karşılamaya gelen aileler ve minik sporcular, milli takım sporcularına çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Adem Asil ve diğer sporcularla Togg'a binerek havalimanında ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanKasapoğluAvrupaCimnastikŞampiyonasıTürkSporcular
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