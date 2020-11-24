Bakan Kasapoğlu'ndan Erzincan'a yatırım müjdesi

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan İl Başkanı Cavit Şireci ve ilçe belediye başkanlarını Bakanlık merkez binada kabul etti. Görüşmede, Erzincan'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

"HİZMET ETMEYE, YATIRIMLARI SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"

Bundan birkaç ay önce Erzincan'ı ziyaret ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Erzincan halkının misafirperverliği ile o günkü seyahatimizin hala tadı damağımızda kaldı desek yanlış olmaz. Kardeşlik ve dostluğun diyarı Erzincan'a inşallah yeniden gelmenin planlarını da yapıyoruz. Milli miras olan şehrimiz bizler için çok önemli bir değere sahip. O yüzden şehrimiz için hizmet etmeye, yatırımları sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin 2018 yılı Temmuz ayında geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pek çok açıdan koordinasyonu, kurumlar arası eşgüdümü güçlü noktalara getirdiğine işaret ederek, ''O yüzdendir ki gerek paydaşlarımızda, gerekse de yerel yönetimlerimizle hamdolsun bakanlığımızda bu süreçte geliştirdiği çalışmalar, ürettiğimiz yeni yatırımlara önemli oranda güç ve hız kazandırdı. Biz de adımlarımızı bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onun güçlü ve vizyon sahibi önderliğinde gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"AMACIMIZ TARIMIYLA SANAYİSİYLE, EKONOMİSİYLE, KÜLTÜRÜYLE, EĞİTİMİYLE, SAĞLIĞIYLA, ULAŞIMI VE ALTYAPISIYLA HER ALANDA ZİRVEYE OYNAYAN BİR TÜRKİYE"

Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir yanına yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizerek, "Amacımız tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle, kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımı ve altyapısıyla her alanda zirveye oynayan bir Türkiye. Ülkemizin spordaki iddiasını, gençlerinin yarınlarını ve bugünün rekabetçi dünyasındaki donanımını güçlendirme adına çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Hamdolsun ki bu anlamda sağlam ve bir manada da istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN MODERN STATLARINDAN BİRİNİ ERZİNCAN'A KAZANDIRIYORUZ"

Erzincan'ın bundan 18 yıl önce yüzme havuzu olmayan bir kent olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle dedi: "Erzincan'ının 18 yıl önceki haline baktığımızda açıkçası burada olan herkes yakından biliyor ki bir yüzme havuzu olmayan bir kentti. Bir atletizm pisti olmayan bir şehirdi. Buna benzer spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu bir şehri el birliği ile 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı hemşerilerimizim hamdolsun hizmetine sunduk. Oradaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz. İnşallah onun açılışını da en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. 2 öğrenci yurdumuz varken şu bu rakam 12'ye çıkmış durumda. Kapasitesi ise 2 binlerden 10 binlere geldi. Daha önce gençlik merkezinin olmadığı vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi ve 1 genç ofisimiz var. Bu manada da 120 bin gencimizin bundan ciddi şekilde faydalandıklarını paylaşmak istiyorum. Hamdolsun şu ana kadar ne söz verdiysek ne planladıysak onları gerçekleştirdik."

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Erzincan'a yapılacak yatırımlar ise söyle:

''1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı, 1 adet spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet doğa sporları tesisi (Kano, rafting, motokros ve bisiklet, atlı safari, binicilik, dağcılık, yamaç paraşütü ve offroad dalları için), 100 adet basketbol potası yapımı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştirilmesi, Yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 9 adet spor tesisinin bakım ve onarımının yapılması.''