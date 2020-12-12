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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcularımız için tebrik mesajı yayımladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Aralık 2020 Cumartesi 13:15
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Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcularımızı kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajı şöyle:

"Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Olimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Milli sporcularımız bizleri mutlu eden derecelere imza attılar. Şampiyonada gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün ve Nafia Kuş ile bronz madalyanın sahibi olan İkra Kayır'ı tebrik ediyorum. Milli sporcularımıza önümüzdeki organizasyonlarda başarılar diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluOlimpik Kilo Kategorileri Avrupa Tekvando ŞampiyonasıTebrik
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