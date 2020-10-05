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Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum

Romanya’da 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan Kayserili sporcu Burcu Subatan (32), geçmişte zor dönemler geçirdiğini belirterek, “Ailemin maddi sıkıntıları vardı. Babam çalışmıyordu, annem ev hanımıydı. Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borç yazdırıp, o parayla bilet alıp antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamıyordum antrenmana yürüyerek gidip geliyordum” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 13:56
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Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Burcu Subatan, 19-20 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde yapılan 73'üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına yarışarak, 3 bin metrede altın madalya kazandı. Yarışlar sonrası memleketi Kayseri’ye gelen Subatan, gelecek yıl yapılacak olan Üniversiteler Arası Dünya Atletizm Şampiyonası’na hazırlanmaya başladı. Spora ortaokul 6’ncı sınıfta başladığını belirten Subatan, "6'ıncı sınıfa giderken eski milli tekvandocu Hanife Altun Alkan hocamızı örnek aldım. Maçlarını izledim. 'Bende dövüşebilirim ülkemi temsil edebilirim' diye tekvando yaptım. Daha sonra maddi nedenlerden dolayı tekvandoyu bıraktım. Liseye giderken Beden eğitimi öğretmenim Tunay Türkan'ın yönlendirmesiyle futbol oynadım. Bir süre sonra Tunay hocam beni atletizme yönlendirdi. Bu branşta daha başarılı olacağımı söyledi. O dönemde okuldan yaklaşık 40 kişi atletizme başlamıştık. Bütün arkadaşlarım bıraktı, ben kaldım” diye konuştu.

‘BAKKALA BORÇ YAZDIRIP ANTRENMANA GİDİYORDUM’

Maddi zorluklar içinde kendisini geliştirdiğini kaydeden Subatan, “Atletizme başladığım zamanlarda çevre yolda koşuyorduk, sıkıntılar oluyordu. Ayrıca, ailemin maddi sıkıntıları vardı. Babam çalışmıyordu, annem ev hanımıydı. Bakkalda veresiyemiz oluyordu. Ailemden gizlice 2-3 lira bakkala borç yazdırıp, o parayla bilet alıp antrenmana gidiyordum. Bazen para bulamıyordum antrenmana yürüyerek gidip geliyordum. Burada aile desteğinin önemli olduğu belirtmek istiyorum. Özellikle kız çocuklarına yardım yapılmalı. Güçlü kızlar, güçlü Türkiye'yi getirir. Ben de başarılı oldukça  ailemin desteği arttı. Şu an beni çok destekliyorlar. Yarışlarda kaybedersem benden çok üzülüyor, kazanırsam benden çok mutlu oluyorlar. Ailem arkamda olduğu içi başarılıyım” ifadelerini kullandı.

‘BİN 500 METREDE SALON REKORU KIRMAK İSTİYORUM’

Balkan Şampiyonası'na 1'inci olmak için gittiğini söyleyen Subatan, “Antrenörümüz Süleyman Altınoluk, 'Senden altın madalya istiyorum' demişti ve ben ülkeme altın madalya getirmeliydim. Çıktım, sonuna kadar mücadele ettim ve altın madalyanın sahibi oldum. Kış döneminde salon yarışlarımız var. Eğer yarışlar yapılırsa orada da bin 500 metre de salon rekoru kırmak istiyorum. 2021 yılının yaz aylarında yapılacak olan Üniversiteler Atletizm Şampiyonası var. Orada madalya kazanacağımın sözünü verebilirim. Sonrasında Avrupa Büyükler Şampiyonası var. Orada önce final koşmak daha sonra da Allah izin verirse madalya kazanmak istiyorum. Son olarak hedefim de olimpiyat barajını geçmek var" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balkan Büyükler Atletizm ŞampiyonasıAntrenman
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