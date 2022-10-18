Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema

FransÄ±z futbol dergisi France Football tarafÄ±ndan yÄ±lÄ±n en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n bu yÄ±lki kazananÄ± Karim Benzema oldu. Real Madrid ile geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l UEFA Åžampiyonlar Ligi ve Ä°spanya La Liga'da ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan FransÄ±z golcÃ¼, oylama sonucunda ilk sÄ±ranÄ±n sahibi oldu. Oylamada Bayern MÃ¼nih'in Senegalli oyuncusu Sadio Mane ikinci sÄ±rada yer alÄ±rken, Manchester City'nin BelÃ§ikalÄ± orta sahasÄ± Kevin de Bruyne Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, Barcelona'nÄ±n PolonyalÄ± golcÃ¼sÃ¼ Robert Lewandowski ise 4'Ã¼ncÃ¼ oldu.

5'Ä°NCÄ° FRANSIZ

Karim Benzema bu baÅŸarÄ±sÄ±yla birlikte Ballon d'Or Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan 5'inci FransÄ±z futbolcu oldu. Daha Ã¶nce Raymond Kopa bir kez, Michel Platini Ã¼Ã§ kez, Jean-Pierre Papin bir kez ve Zinedine Zidane bir kez Ballon d'Or Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermiÅŸti.

MESSÄ° ADAY GÃ–STERÄ°LMEDÄ°, RONALDO Ä°LK 10'UN DIÅžINDA YER ALDI

Ballon d'Or'u 7 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2022'de istediklerini bulamadÄ±lar. Bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ 7 kez kazanarak tarihte bu Ã¶dÃ¼le en Ã§ok layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ futbolcu olan Arjantinli yÄ±ldÄ±z Lionel Messi 2005'ten bu yana ilk kez adaylar arasÄ±nda yer almazken, bu Ã¶dÃ¼lÃ¼ daha Ã¶nce 5 kez kazanan Portekizli Cristiano Ronaldo ise kendisine 20'nci sÄ±rada yer buldu.

KADINLARDA KAZANAN DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

Ballon d'Or Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼n kadÄ±nlarda kazanan isim ise deÄŸiÅŸmedi. Barcelona formasÄ± giyen Ä°spanyol futbolcu Alexia Putellas, Ã¼st Ã¼ste ikinci kez yÄ±lÄ±n en iyi kadÄ±n futbolcusu seÃ§ildi.

Ballon d'Or Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde sahiplerini bulan diÄŸer Ã¶dÃ¼ller ise ÅŸÃ¶yleydi:

Socrates Ã–dÃ¼lÃ¼: Sadio Mane (Bayern MÃ¼nih)

Kopa Trophy (YÄ±lÄ±n genÃ§ oyuncusu): Gavi (Barcelona)

Gerd MÃ¼ller Ã–dÃ¼lÃ¼: Robert Lewandowski (Barcelona)

Yachine Trophy (YÄ±lÄ±n kalecisi): Thibaut Courtois (Real Madrid)

En Ä°yi KulÃ¼p: Manchester City (Ä°ngiltere)