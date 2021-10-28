Barcelona'da Koeman gitti, Xavi geliyor

Barcelona'da Hollandalı teknik adam Ronald Koeman dönemi sona erdi. Geçen sezon göreve gelen, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar ile tartışılan Koeman, Vallecano mağlubiyetinin ardından koltuğunu kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet alabilen Katalan ekibi, ligde de oynadığı son 4 maçta, 3 kez sahadan mağlup ayrılmıştı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN XAVI OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan takımın başına Barcelona tarihinin efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyor. Daha önce kaptanlık görevini üstlenen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Xavi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir süre Al-Sadd forması giymiş, daha sonra da teknik direktör olarak takımın başına geçmişti. İspanyol basınında yer alan haberlerde teknik direktör olarak sadece Xavi'nin ismi geçtiği, İspanyol teknik adam ve kulübüyle görüşmelerin başladığı ifade edildi.