Barcelona - Galatasaray: 0-0

27’nci dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Barcelona’nın kazandığı serbest vuruşta Depay’ın şutunda meşin yuvarlağı kaleci Pena kurtardı.

36’ncı dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sol kanattan topla birlikte kat eden Kerem, Dest’ten sıyrılarak ceza sahasına doğru hareketlendi. Topu sağına çeken Kerem’in ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

41’inci dakikada Frenkie De Jong’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Depay’ın sağ ayağıyla sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Pena, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57’nci dakikada Barcelona’nın kazandığı köşe vuruşunda Depay, pasını Alba’ya verdi. Alba’nın pasıyla tekrar topla buluşan Depay’ın ortasında Busquets’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Pena kornere tokatladı.

62’nci dakikada Traore’nin sağ kanattan ceza sahası içi son çizgisinden yaptığı ortada Taylan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Alba’nın gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

DOMENEC TORRENT YÖNETİMİNDE İLK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Galatasaray, İspanyol teknik adam yönetiminde daha önce çıktığı 8 maçta da kalesinde gol görmüştü.