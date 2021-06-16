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Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2021 Çarşamba 14:33
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Başakşehir, Bolingoli için opsiyon kullanmadı

İSTANBUL - Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, İskoç kulübü Celtic'ten kiralanan 25 yaşındaki Belçikalı defans oyuncusu Boli Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayırdı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir.

Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır.

Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirBolingoliOpsiyon
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