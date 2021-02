Basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları kuraları çekildi

İSTANBUL - Tokyo 2020 Olimpik Basketbol Turnuvaları'nın hem kadınlar hem de erkekler için kura çekimi İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşti.



A Erkek Milli Takımımız; Kanada'nın Victoria kentinde, 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ni geçmesi durumunda, Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu'nda yer alacak. Millilerimiz; A Grubu'nda İran, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.



Erkekler Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları şöyle:



A Grubu: ABD, Fransa, İran, Victoria (Kanada) FIBA Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan takım



B Grubu: Avustralya, Nijerya, Split (Hırvastistan) ve Belgrad (Sırbistan) FIBA Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan takım



C Grubu: Arjantin, İspanya, Japonya, Kaunas (Litvanya) FIBA Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan takım



RAKİPLER TANIDIK



FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ni geçmesi durumunda Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız, ABD ile daha önce 6 defa karşılaştı. Millilerimiz ile ABD son olarak FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelmişti. Müsabakadan millilerimiz iki uzatma sonunda 93-92'lik skorla mağlup ayrıldı.



Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu'nda bulunan diğer takım Fransa ile millilerimiz, ilki 1949 yılı olmak üzere toplamda 49 maçta rakip oldu. Fransa ile en son 2019 yılında Pau'daki hazırlık maçında karşılaşan ay-yıldızlılarımız, müsabakayı da 74-69 kazandı.



A Grubu'nda bulunan bir diğer ekip İran ile ay-yıldızlılarımız daha önce 6 kez karşılaştı. En son İstanbul'da 2010 yılında düzenlenen hazırlık turnuvasında millilerimiz, İran'ı 93-53'lük skorla yenme başarısı göstermişti.



Diğer yandan Kanada'nın Victoria kentinde, 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak A Erkek Milli Takımımız, B Grubu'nda Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. Milliler, grubu ilk veya ikinci sırada tamamlamaları durumunda A Grubu'nu ilk ve ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.



KADINLARDA GRUPLAR



Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları ise şu şekilde oluştu:



A Grubu: Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya



B Grubu: Nijerya, Japonya, Fransa, Amerika



C Grubu: Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika



Tokyo 2020'de Kadınlar Olimpik Basketbol Turnuvası 26 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.



Her iki turnuvada da Tokyo için yeni bir mücadele sistemi uygulamaya konuldu. Grup aşaması, her biri dört takımdan oluşan üç gruptan oluşacak. Her grupta birinci ve ikinci sırada yer alan takımlar ile grup aşamasında üçüncü sırayı alan en iyi iki takım final aşamasına hak kazanacak.