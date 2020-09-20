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Bayburt Özel İdarespor'dan TFF'ye tepki

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor Başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine takımlarının yarın oynayacakları müsabakanın TFF tarafından ertelenmemesine tepki gösterdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:40
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Bayburt Özel İdarespor'dan TFF'ye tepki

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor’da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi. Bayburt Özel İdarespor kulübü, TFF'ye başvuruda bulunarak, yarın sahalarında konuk edecekleri Elazığspor maçının ertelenmesi istedi. TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, müsabakanın planlı olduğu zaman ve saatte oynanacağına ilişkin karar verildi. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Federasyon acizliğine bakın kalecilerimiz yok 12 kişi maçı oynatacak" diyerek müsabakanın ertelenmemesine tepki gösterdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayburt Özel İdaresporTFFKoronavirüs
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