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Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund’u 4-2 yendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 23:04
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Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
Berlin

Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında Borussia Dortmund’u Allianz Arena’da konuk etti.

Ev sahibi ekip 13. dakikada Gregor Kobel’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 18. ve 23. dakikada Thomas Müller’in üst üste kaleye gönderdiği 2 golle Bayern Münih, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bavyera ekibi, 50. dakikada Kingley Coman’ın golüyle 4-0 öne geçti.

Borussia Dortmund, 72. dakikada penaltıdan Emre Can ve 90. dakikada Donyell Malen ile bulduğu iki golle skoru 4-2 yaptı.

Maçta kalan bölümde başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın yerine getirilen Thomas Tuchel, ilk kez Bayern Münih takımının başında maça çıktı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55’e çıkardı ve bir hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Borussia Dortmund ise 53 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 23:22
Anahtar Kelimeler:
BayernMünihBorussiaDortmundAlmanyaBirinciFutbolLigiBundesliga
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