Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1473
ALTIN
434.655
DOLAR
7.3001
STERLİN
10.0247
EURO
8.8620
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...
337 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
337 Koruma ve Güvenlik...
37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
37 adet baz istasyonu...
BDDK’dan Açıktan Personel alımı
BDDK’dan Açıktan Personel alımı

BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0

SÜPER Lig’in 22’nci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde MKE Ankaragücü’nü misafir etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 19:50
0 Okunma
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 1 - 0

64’ncü dakikada Cenk Ahmet’in golüyle rakibini 1-0 mağlup eden Erzurumspor, ligde ilk kez evinde galip geldi. Maçın 73’üncü dakikasında ev sahibi ekipten Petrus, 90+8’inci dakikada ise konuk ekipten Endri Çekici kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10’uncu dakikada Petrus’un ceza sahasına doğru gönderdiği topa kimse hareketlenmeyince kaleci Korcan topun sahibi oldu.

14’üncü dakikada sağ kanattan ilerleyen Saba, BB. Erzurumspor, defansını geçemedi.

15’inci dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Cenk Ahmet topu cezaalanına ortaladı. Ricardo Gomes’in kafa vurduğu pozisyonda hakem faul kararı verdi.

22’nci dakikada Saba’nın pasıyla cezaalanına giren Badji’den önce Da Costa topu kornere gönderdi.

37’nci dakikada Aatıf’ın pasıyla sol kanattan ilerleyen Leo’nun ortasında top savunmadan geri döndü.

38’inci dakikada rakip cezaalanına sağ kanattan ilerleyen İbrahim Akdağ’ın yerden sert şutu kaleci Szumski’de kaldı.

40’ıncı dakikada Emrah’ın kullandığı faul atışına iyi yükselen Ricardo Gomes’in kafa şutunu kaleci Korcan son anda yumruklayarak önledi. Dönün topu  önünde bulan Omolo’nun şutu auta gitti.

44’üncü dakikada Murat Uçar’ın sol kanattan ortasında gelişine vuran Leo’nun şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

47’nci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Emrah’ın ortasına iyi yükselen Osman Çelik’in kafa şutunu kaleci Korcan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

50’nci dakikada Emrah’ın sağ kanattan ortasında Sarlıja, Ricardo Gomes’ten önce kafasını uzatarak topu kornere gönderdi.

64’ncü dakikada El Kabir’in pasıyla topla buluşan Novikovas, cezaalanına girerek müsait durumdaki Cenk Ahmet’i gördü. Cenk Ahmet’in şutunda top ağlara gitti. Hakem önce ofsayt diyerek golü geçerli saymadı. Hakem Ümit Öztürk, pozisyon sonrası bir süre VAR odasıyla görüştü. Hakem Ümit Öztürk, görüşme sonunda golü verdi. 1-0.

73’ncü dakikada Petrus, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçın 90 dakikası tamamlandıktan sonra hakem 9 dakika uzatmayı gösterdi.

90+8’inci dakikada Endri Çekici, gole giden El Kabir’i düşürünce hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç, BB. Erzurumspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporMKE AnkaragücüSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği
Ümraniyespor'dan Fair-Play örneği
Menemenspor - Giresunspor: 0-4
Menemenspor - Giresunspor: 0-4
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans