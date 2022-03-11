Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 5
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.051,02
ALTIN
958,82
DOLAR
15,00
STERLİN
19,64
EURO
16,47
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
KARDEMİR 200 personel alacak
KARDEMİR 200 personel alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi...

BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA

Pilates eğitmeni Büşra Oktay'ın kaleme aldığı Pilates Hikayem adlı kitap az kitap etiketi ile raflardaki yerini aldı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Mart 2022 Cuma 13:41
BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA

Sporun insan hayatında önemini bilmeyen yoktur. Pilates ile yolumun kesişmesi spora  olan ilgimi artırdı, profesyonel hâle getirdi. Pilates ile bir araya gelme hikâyemi, pilatesin gücünü, insan hayatına etkisini, olumlu yanlarını sizler ile paylaşmak istedim. “Pilates Hikâyem” bu yolda ilerleme hikâyemin yanında, spora ilginizi artıracak. Kitap içerisinde Bel boyun ağrılarına  ve duruş bozukluğuna iyi gelecek egzersiz hareketleri ile okuyuculara evlerinde yapabilecekleri hareketler konusunda tüyolar yer alıyor. Pilates Hikayem adlı kitapta  holistik beslenme uzmanı F. Anjel Sürmeli, bizlerle spor kadar beslenmenin ne kadar önemli olduğunun bilgilerini paylaşıyor. Sağlıklı yaşam ve Sağlıklı beslenme konusunda kitap severlere verdiği bilgiler okuyuculardan tam not alarak kısa sürede en çok satan kitaplar arasında yer almayı başardı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Pilates Eğitmeni Büşra Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi
Barcelona - Galatasaray: 0-0
Barcelona - Galatasaray: 0-0
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans