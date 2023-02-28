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Belçika: 54 - Türkiye: 82

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu son maçında Belçika'yı 54 - 82 yendi. 

28 Şubat 2023 Salı 00:48
Belçika: 54 - Türkiye: 82

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce yitiren A Milli Takım, bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu.

Salon: Mons Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krijic (Slovenya)
Belçika: Bleijenbergh 5, Lecomte 14, Libert 6, Tumba 2, Vanderhaegen 3, Bratanovic 2, De Ridder 8, Kesteloot 4, Ledegen, Pintelon 5, Samardzic, Tabu 5
Türkiye: Şehmus Hazer 13, Sadık Emir Kabaca 9, Ercan Osmani 15, Doğuş Özdemiroğlu 19, Okben Ulabay 5, Yiğit Arslan 4, Berke Büyüktuncel 6, Furkan Haltalı, Ömer İlyasoğlu 2, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar 6, Erkan Yılmaz 3
1. Periyot: 14 - 22
Devre: 31 - 45
3. Periyot: 45 - 64

AA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıFIBA 2023 Dünya KupasıTürkiyeBelçikaBasketbol
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