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Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

12 Temmuz 2022 Salı 14:22
Beşiktaş aktivasyon çalışması yaptı

AVUSTURYA - Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam Bad Haring bölgesinde yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıydı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, kondisyon koşuları ve iki takım halinde yapılan oyun çalışmaları ile sona erdi. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAktivasyon
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