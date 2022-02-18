Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
829.15
DOLAR
13.64
STERLİN
18.57
EURO
15.50
Mersin genelinde işyerleri kiraya verilecek
Mersin genelinde işyerleri kiraya...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Beşiktaş, Altay karşısında çıkış arıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Şubat 2022 Cuma 15:22
Beşiktaş, Altay karşısında çıkış arıyor

İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Yusuf Bozdoğan yaparken Çağdaş Altay dördüncü hakem olacak.
 

Son maçlarda beraberliğe abone olan siyah beyazlılar, Altay'ı yenerek yeni bir çıkış yakalamak amacında. Ligde sırasıyla Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor'la berabere kalan Beşiktaş, kupada da Göztepe'yi normal süresi berabere tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltılarla eledi. Bu beraberliklerin ardından sırlamada 8'inciliğe kadar gerileyen Önder Karaveli'nin öğrencileri, Altay karşısında mutlaka galip gelip taraftarlarını da mutlu etmek istiyor.

EKSİKLER AÇISINDAN YİNE ŞANSSIZ BİR DÖNEMİN İÇİNE GİRİLDİ

Adana Demirspor deplasmanına Rosier, Oğuzhan, Josef ve Pjanic'den yoksun çıkan Beşiktaş'ta, Altay karşısındaki eksik futbolcu sayısı ise 6. Henüz iyileşmeyen Rosier ve Oğuzhan'a, Adana maçında Larin ve Rıdvan eklenmişti. Pjanic ise dünkü idmanda sakatlandı. Batshuayi de sarı kart cezası yüzünden Altay karşısında sahada olmayacak.
 

GÜVEN YALÇIN VE CAN BOZDOĞAN İLK 11'E

Sakat ve cezalı futbolcu sayısının çok olması Önder Karaveli'nin kuracağı kadroyu da bir hayli etkiliyor. Teknik direktör Karaveli'nin Altay karşısında sağ bekte yine Necip'e görev vermesi, sol beke de Umut Meraş'ı yazması beklenen değişiklikler. Stoperdeki futbolcular ise Welinton ve Vida olacak.

Orta sahada Josef De Souza bir maçlık aradan sonra görev yerine dönerken, sağ açıkta Ghezzal oynayacak. Karaveli'nin, hücumda Atiba - Can Bozdoğan ikilisine görev vermesi yüksek ihtimal. Beşiktaş'ta hücum hattının solunda oynaması beklenen futbolcu Alex Teixeria iken, santraforda Güven haricinde bir seçenek bulunmuyor.

Siyah beyazlıların Altay karşısındaki muhtemel on biri şöyle:  Ersin - Necip - Welinton - Vida - Umut - Josef - Ghezzal - Atiba - Can - Teixeria - Güven.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAltay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe'de Jahovic dönüyor
Göztepe'de Jahovic dönüyor
Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek
Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımız final niteliğinde geçecek
Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz
Bakan Kasapoğlu: Seçilen projeleri destekleyeceğiz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans