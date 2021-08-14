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Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0

Süper Lig’de 2021-22 sezonun açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Kevin N’Koudou, 52’nci dakikada Atiba Hutchinson ve 90+3’üncü dakikada Cyle Larin kaydetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0

9’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan çizgiye hareketlenen Kenan Karaman’ın içeri çevirdiği top sonrasında rakibinden sıyrılan Kevin N’Koudou, altıpas çizgisinin sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

11’inci dakikada Kenan Karaman’ın kafayla indirdiği topu kontrol eden Salih Uçan’ın sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

24’üncü dakikada Salih Uçan’ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Rosier, ceza sahası içindeki Atiba’yı gördü. Atiba tek pasla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal’a çıkardı. Ghezzal’ın plase vuruşunda Selim Ay son anda kafayla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. N’Koudou’nun pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Rosier, çizgiye inip yerden çevirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba’nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

90+3’üncü dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Josef’in pasıyla rakip kaleye hareketlenen Gökhan Töre’nin şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Larin’in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

SÜPER LİG’DE YENİ SEZONUN İLK GOLÜ N’KOUDOU’DAN

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun ilk golünü Kevin N’Koudou kaydetti. Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmanın 9’uncu dakikasında N’Koudou takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fransız kanat oyuncusu, Süper Lig’de yeni sezonun ilk golünü ağlara gönderdi. N’Koudou’nun golünün asistini ise siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Kenan Karaman’dan geldi.

KENAN KARAMAN TÜRKİYE KARİYERİNE ASİSTLE BAŞLADI

Siyah-beyazlı ekipte, transfer döneminde kadroya dahil edilen Kenan Karaman, Beşiktaş kariyerine katkıyla başladı. Milli futbolcu, 9’uncu dakikada N’Koudou’nun attığı golde asisti yapan isim oldu. Mili takımda kanat olarak görev yapan Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında en önde görev yaptı. Takımının attığı golde asisti yapan isim olan Kenan, Beşiktaş kariyerine gol katkısıyla başlamış oldu.

TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI’YA TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma içinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi. Beşiktaş ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasında tazminat konusundaki anlaşmazlık geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adama 20 milyon TL tazminat ödemişti. Beşiktaş taraftarları eski teknik direktörleri Abdullah Avcı aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaşÇaykur Rizespor
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