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BeÅŸiktaÅŸ, derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:12
BeÅŸiktaÅŸ, derbi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±

Ä°STANBUL -Â BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 13'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda 5 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Galatasaray ile oynayacaÄŸÄ± derbi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na ara vermeden baÅŸladÄ±.Â 

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde basÄ±na aÃ§Ä±k yapÄ±lan idman kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. DÃ¼nkÃ¼ maÃ§ta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±lar. DiÄŸer oyuncular ise Ä±sÄ±nma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparak baÅŸladÄ±klarÄ± antrenmanÄ±; pas, taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, dar alanda oynanan maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamladÄ±.

Ã–te yandan sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Rachid Ghezzal, antrenmanda yer almadÄ±.

Bu arada Åženol GÃ¼neÅŸ, teknik ekip ve futbolcular, antrenman Ã¶ncesi bir araya geldikleri basÄ±n mensuplarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdiler.

BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bir gÃ¼nlÃ¼k iznin ardÄ±ndan 2 KasÄ±m Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 11.00'de basÄ±na kapalÄ± yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeÅŸiktaÅŸDerbi HazÄ±rlÄ±klarÄ±
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