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Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
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Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

Süper Lig’in 2’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1  berabere kaldı. Siyah-beyazlılar 33’üncü dakikada Larin’in golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Konuk ekipte, 77’nci dakikada oyuna giren Gökdeniz Bayrakdar, 85’inci dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Eylül 2020 Pazar 08:42
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Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

9’uncu dakikada N’Sakala’nın pasıyla sol kanattan çizgiye inen Boyd’un ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Dorukhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

26’ncı dakikada Antalyaspor’un çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Hasic’in uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta alanda topla buluşan Atiba’nın attığı uzun topta Necip, kafayla topu içeri çevirdi. Arka direğe hareketlenen Larin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

59’uncu dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Amilton ortasını yaptı. Beşiktaş savunmasında N’Sakala’nın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisinde Bünyamin’in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin topun sahibi oldu.

75’inci dakikada sol kanatta rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Boyd, müsait durumdaki Larin’in gördü. Larin’in yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Boffin topu kornere çeldi.

84’üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Mensah’ın ortasında ceza sahası içinde müsait durumdaki Vida’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

85’inci dakikada skora denge geldi. Fredy’nin pasıyla savunma arkasına Gökdeniz Bayrakdar, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik skorla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFraport TAV AntalyasporSüper LigFutbol
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