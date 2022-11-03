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BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 15:22
BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

Ä°STANBUL -Â BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto SÃ¼per Lig'in 13'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda Galatasaray ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± derbi maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na, bu sabah yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸÂ yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Ä°dman, Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ± ile baÅŸladÄ±. 5'e 2 top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam eden antrenman, yan top Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktiksel oynanan Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ, derbinin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±Â yarÄ±n saat 17.00'da basÄ±na kapalÄ± yapacaÄŸÄ± antrenmanla tamamlayarakÂ kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeÅŸiktaÅŸGalatasaray MaÃ§Ä±HazÄ±rlÄ±k
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