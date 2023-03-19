Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

22. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geldi. Ghezzal'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağa ceza yayı üzerindeki Masuaku çok sert vurdu ama top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kazanılan korner atışında topun başına geçen Rachid Ghezzal, bu kez kale sahasının içine ortaladı. Savunmanın arasında iyi yükselen Cenk Tosun, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Beşiktaş savunmasında Masuaku'nun kafayla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından Loshaj çok sert vurdu. Kaleci Mert'in de müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

56. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. İstanbulspor'un kullandığı taç atışında Cenk Tosun meşin yuvarlağı kapıp bekletmeden Aboubakar'a aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girmeden plase bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı: 2-0

70. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mert Günok'un pasında araya giren Lokilo, sağdan ceza sahasına hareketlenen Ethemi'yi gördü. Bu futbolcu bekletmeden penaltı noktasına çıkardı. Savunmanın arkasına sarkan Lokilo sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada İstanbulspor bir kez daha gole yaklaştı. Colley'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top Emir Kaan Gültekin'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma bir vuruş denedi ama kaleci Mert Günok bu pozisyonda gole izin vermedi.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada ceza sahası içine hareketlenen Ethemi, rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun şut atacağı sırada Mert Günok kalesini terk ederken, Ethemi ve Colley yerde kaldı. Boşta kalan meşin yuvarlak kaleye yönelirken, Colley yerden kalkarak topun çizgiyi geçmesine engel oldu.

89. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerken ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Maxim'in kafa vuruşunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 2'ye yükseltti. Hadziahmetovic'in pasında orta sahada topu alan Redmond, 3 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kadar geldi. Bu futbolcunun sol ayakla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 3-1

Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Cenk Tosun 4 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ta bu sezonun en golcü isimlerinden Cenk Tosun, 4 maçlık suskunluğunu İstanbulspor karşısında bozdu.

Maçın 42. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda kafayla topu ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligdeki 10. golünü kaydetti.

Son golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Cenk; Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligdeki 10 golün 9'nu tecrübeli teknik adamın görevde olduğu sürede attı. Siyah-beyazlı futbolcu gol sevincini tribünlere asker selamı vererek kutladı.

Aboubakar gollerine devam ediyor

Ara transfer döneminde siyah-beyazlılara transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu geçirmeye başlayan Vincent Aboubakar, İstanbulspor karşısında da gollerine devam etti.

İlk 4 maçında gol katkısı veremeyen, Antalyaspor maçında da statü gereği oynayamayan Aboubakar, MKE Ankaragücü ve bir sonraki hafta oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından İstanbulspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı oyuncu, attığı şık golle 6 maçta gol sayısını 3'e yükseltti.

Mert'in hatası gol getirdi

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un 70. dakikada yaptığı hatayı İstanbulspor affetmedi.

Kale vuruşunda topu Lokilo'ya kaptıran siyah-beyazlı kaleci, İstanbulspor'un devam eden atağında kalesini gole kapatamadı. Bu hata sonrasında Lokilo topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

Mert Günok, Arabam.com Konyaspor maçında da meşin yuvarlağı ayağının altından kaçırarak yeşil-beyazlı ekibin 1-0 öne geçmesine sebep olmuştu.

Redmond bu sezon 2. golünü kaydetti

Sezon başında siyah-beyazlı takıma transfer olan Redmond, bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş formasıyla ligde 18 maça çıkan Redmond, ilk gol sevincini ise Yukatel Kayserispor karşısında yaşamıştı. Redmond, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Serik Belediyespor'a gol atmıştı.

Emre Belözoğlu'na tepkiler devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'na gösterdikleri tepkiyi, İstanbulspor maçında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman Belözoğlu aleyhine tezahürat yaptı.