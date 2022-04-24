Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyonluğa ulaştı

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Beykoz Belediyesi GSK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçta şampiyonluk mücadelesindeki en yakın rakibini 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Süper Lig'de sezona deplasmanda aldığı Trabzon Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan başantrenör Mehmet Korer Koral'ın öğrencileri, ligin 9'uncu haftasında, Süleyman Seba Spor Salonu'nda Mamak Belediye Gençlik SK'yı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuş ve ilk yarıyı en yakın rakibi Spor Toto SK'nın iki puan önünde namağlup lider tamamlamıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Beşiktaş, bugün oynanan Beykoz Belediyesi GSK maçından önce karşılaştığı 7 rakibini de mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Ligin 23'üncü haftasında bugün Beykoz Belediyesi GSK'yı konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Hentbol Takımı, bu kulvardaki şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti.

AHMET NUR ÇEBİ: BU SENE BU ŞAMPİYONLUĞU ALMAMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hentbolun Beşiktaş için çok önemli olduğunu söyleyen Çebi, "Şampiyonluklarımızın çok olduğu bir spor dalımız. Geçen sene şampiyonluğu kaybetmiştik, çok üzüldük. Bu sene bu şampiyonluğu almamız bizim için çok önemliydi. Mesut Çebi'ye (Hentbol Şube Sorumlusu) teşekkür ediyoruz. Bir şey gösteriyoruz: Her şey para değil. Çok ücretler verince şampiyonluklar gelmiyor. İstek, arzu, dengeli bir takım. Çok hesaplı bir bütçeyle yaptık. Yıllardır ödenen paraların neredeyse yarısıyla şampiyon olduk. Bu, başka bir şampiyonluk, bir şeyler ispatlandı. Türk sporuna bu bir emsal olmalı. Bu bir gösterge olmalı. Bundan sonra hesaplı bütçelerle de şampiyonluğun olabileceğini gösteren bir şampiyonluk yaşıyor Beşiktaş" dedi.

MEHMET KORER KORAL: ŞAMPİYONLUK, BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral da Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine şampiyonluk sonrası duygularını aktardı. Koral, "Şampiyonluğa ne denir? Şampiyonluk, Beşiktaş'a yakışır. Şampiyonluk, bu yönetime yakışır. Şampiyonluk, taraftara yakışır. Şampiyonluk, bana destek veren tüm takımıma, tüm ekibime yakışır. Hepsini kalpten öpüyorum. Maçlarımız bitmedi, devam edeceğiz. Beşiktaş tarih yazmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.