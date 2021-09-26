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Beşiktaş, Hollanda'ya Gitti

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 20:41
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Beşiktaş, Hollanda'ya Gitti

 UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek Beşiktaş, özel bir uçakla Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti. 

İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy, Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, siyah-beyazlı kafile ile Hollanda'ya gitti.

Siyah-beyazlılar, yarın TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı çalışmayla Ajax maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi TSİ 19.00'da düzenleyeceği basın toplantısında Ajax maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu şuşekilde: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Fabrice Nsakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşUEFA Şampiyonlar Ligi
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