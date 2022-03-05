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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübün'ün borcunun  4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğu açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 12:17
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda başladı. Toplantıya Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şifo Mehmet, Recep Çetin, Feyyaz Uçar, Gökhan Keskin ve Ulvi Güveneroğlu'nun da katılması dikkat çekti. İlk olarak söz alan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, mayıs ayında yapılacak divan kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Sonrasında açıklamalarda bulunan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel ise siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Tuncel, Beşiktaş'ın toplam borcunun 31.12.2021 tarihi itibarıyla 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğunu açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBorç
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