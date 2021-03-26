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Beşiktaş'ın millileri ne yaptı?

2022 Dünya Kupası Elemeleri ve Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ne 8 futbolcu gönderen Beşiktaş'ta Ghezzal, Larin ve Atiba'nın performansları öne çıktı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mart 2021 Cuma 14:38
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Beşiktaş'ın millileri ne yaptı?

İSTANBUL - 2.5 yıl aradan sonra Cezayir Milli Takımı'na yeniden seçilen Rachid Ghezzal, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Zambiya ile oynadığı maça ilk onbirde başladı. İlk yarıda çok başarılı bir performans gösteren Ghezzal, 1 gol ve 1 asist yaparken 45'inci dakikada sakatlanarak sahayı terk etti. Ghezzal'ın bileğinin burkulduğu ve tedbir amaçlı dinlenmeye alındığı öğrenildi. Ghezzal'ın Pazartesi günü Botsvana ile yapılacak maçta oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

ATIBA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Siyah-beyazlılarda, Ghezzal gibi 2 yıl aradan sonra milli takıma dönen bir başka oyuncu da Kanadalı Atiba Hutchinson oldu. 38 yaşındaki yıldız futbolcu 2 yıl önce bıraktığı milli takıma 5-1 kazanılan Bermuda maçıyla dönerken hem kaptanlığa devam etti hem de 90 dakika sahada kalarak yine herkesi kendine hayran bıraktı.

CYLE LARIN'DEN 3 GOL BİRDEN

Kanada-Bermuda maçında en çok dikkati çeken futbolcu da yine Beşiktaş'tan oldu.

Bu futbolcu ligde 14 gol ve 4 asistle oynayan Cyle Larin'di. Larin de 1.5 yıl aradan sonra Kanada Milli Takımı'na seçilirken Bermuda karşısında şov yaptı ve 3 gol birden atarak maçın oyuncusu oldu.

Beşiktaş'ın diğer A milli futbolcularından Vida, Hırvatistan-Slovenya maçında 90 dakika oynarken 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. N'Sakala da mağlup olan futbolcular arasında yer aldı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atakaş Hatayspor'lu Boupendza'nın harika bir gol attığı maçta Gabon'a 3-0 yenildi.

Beşiktaş'ın bu sezon en skorer futbolcusu olan Aboubakar ise Kamerun ile Yeşil Burun Adaları'na karşı bu akşam sahneye çıkacak. A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Dorukhan ve Cenk Tosun ise Hollanda maçında forma şansı bulamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşın Millileri Ne Yaptı2022 Dünya Kupası Elemeleri
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