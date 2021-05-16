Beşiktaş'ın şampiyonluğu böyle kutlandı

Beşiktaş Çarşı, Akaretler, Dolmabahçe ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. Polis bir süre sonra araçlardan siren çalıp anonslar yaparak kalabalığı dağıttı. Esenyurt'ta evlerinden çıkanlar sokakta kutlama yaptı. İstanbul'un birçok yerinde araç konvoylarıyla kornalar çalındı. Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalar havadan görüntülendi.

ÇANAKKALE'DE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Çanakkale'deki Beşiktaş taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyuyla kutladı.

Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenip, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu olurken, Çanakkale'de siyah beyazlı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şampiyonluk kutlamaları daha çok evlerde ve balkonlarda yaşandı. Ancak Yenice ilçesinde, Beşiktaş taraftarları araçlarıyla caddelere çıkarak, konvoy halinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarların oluşturduğu konvoy, polisin müdahalesiyle dağıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI

SÜPER Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın Afyonkarahisar'daki taraftarları araçlarıyla tur atarken, bazı taraftarlar ise evlerinin balkonlarında kutlamalara katıldı

Süper Lig'de 40 maça çıkarak 84 puana ulaşan ve Galatasaray'ı averajla geride bırakan Beşiktaş, 2020-21 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Afyonkarahisar'daki Beşiktaş taraftarları şehrin işlek caddelerinde araçlarıyla şampiyonluk turları attı. Kutlamalara bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından katıldı.

Polis ekipleri ise sokağa çıkan vatandaşları sürekli olarak anonslar yaparak evlerine girmeleri yönünde uyardı.

ZONGULDAK'TA TEBRİK EDİP EVLERİNE GÖNDERDİ

Zonguldak'ta, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar sokaklara döküldü. Madenci Anıtı önünde kutlama yapan taraftarları uyaran polis memuru, "Tamam tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz ama evinize gidin" dedi.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Zonguldak'ta bazı taraftarlar kutlama için araçlarıyla kent merkezine konvoy yaptı. Madenci Anıtı'nda araçlarıyla duran taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı. Kısa sürede anıt önüne gelen polis ekipleri taraftarları uyardı. Bir polis memuru, "Kesinlikle kutlama istemiyoruz. Lütfen evimize gidelim. Tamam tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz ama evinize gidin." dedi. Polis memurunun uyarı üzerine taraftarlar alandan uzaklaştı. Gazipaşa Caddesi çevresinde de polis ekipleri, kutlama yapan taraftarları evlerine gitmesi konusunda uyardı. Mithatpaşa Mahallesi çevresinde ise bazı taraftarlar havaya ateş açarak kutlama yaptı. Polis ekipleri, ihbar üzerine bölgede havaya ateş açan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ereğli ilçesinde de PTT Kavşağında araçları ile toplanan Beşiktaş taraftarları şampiyonluk kutlaması yaptı. Kutlama yapan araç sürücülerini polis ekipleri uyardı.

BURSA'DA BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

BEŞİKTAŞ’ın şampiyonluğunun ardından Bursa’nın çeşitli noktalarında sokaklara dökülen siyah beyazlı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı. Caddelerde toplanan ve araçlarıyla tura çıkan taraftarlar, koronavirüsü hiçe saydı.

Spor Toto Süper Lig’in 42’nci haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş, 2020/21 sezonunu şampiyon olarak noktaladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ‘tam kapanma’ sürecinde şampiyonluk kutlamalarına izin verilmemesine karşın, maçın bitiş düdüğü ile siyah beyazlı taraftarlar sokaklara döküldü.

KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR

Kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, ellerindeki bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Polis ekipleri ise, kalabalığın oluştuğu noktalarda taraftarları evlerine yönelmeleri konusunda uyararak, dağıttı. Kentin birçok yerinde ise, taraftarlar araçlarıyla şehir turuna çıktı. Bazı taraftarların, araçların camlarından sarkarak şampiyonluğu kutladı. Araçtan sarkarak meşale yakan taraftarların yanı sıra, bir çok taraftarın da maske ve mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından denetimlerini artıran polis ekipleri ise, taraftarların kalabalık oluşturmaması için yoğun çaba gösterirken, zaman zaman yaşanan gerginliklere müdahale etti.İnegöl ilçesinde taraftarlar ile polis ekipleri arasında tansiyon yükselirken, çevik kuvvet takviye edildi. Bir süre sonra taraftarlar meydandan dağıtıldı.

GAZİANTEP'TE, BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Gaziantep'te Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 42'nci haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Gaziantep'te siyah-beyazlı yüzlerce taraftar kent merkezinde şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar, ellerinde bayraklarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Yoğun araç konvoyu, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, polisin uyarıları sonrası dağıldı.