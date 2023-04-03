Beşiktaş, Kadıköy'den zaferle döndü

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk ciddi atak 8. dakikada ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Pedro'nun sol kenarda Tayyip Talha Sanuç'tan kaptığı top Arda Güler'in önüne düştü. Topla ceza sahası içine kat eden bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Masuaku'ya çarparak kornere çıktı.

27. dakikada Arda Güler, orta sahada kaptığı topu ilerde bekleyen Valencia'ya gönderdi. Ceza sahasında kale önüne kadar topu süren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

38. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kenardan kullanılan serbest vuruşta arkaya seken topu sağ çaprazda bekleyen Arda Güler çok iyi kontrol etti. Sağdan kale karşısına kadar çalımlarla paralel giden Arda Güler, Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

41. dakikada penaltıyı kullanan Valencia, sol direk dibine gönderdiği topla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0.

43. dakikada bu kez konuk ekip tehlike yarattı. Uzaklaştırılamayan topa, Welinton ceza sahası çizgisi üstünden vurdu. Altay Bayındır'ın bu oyuncunun vuruşunda çıkardığı ve oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada siyah-beyazlılar Aboubakar ile gole çok yaklaştı. Orta sahadan uzaklaştırılan ve Samet Akaydın'ın kontrol edemediği top Aboubakar'ın önüne düştü. Aboubakar'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Altay Bayındır, golcü oyuncunun ayaklarına uzanarak topu kontrol etti.

50. dakikada Arda Güler'in orta sahada Fernandes'ten kaptığı topu gönderdiği Valencia kaleye yöneldi. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıyayken arkadan gelen Welinton'un müdahalesi sonrası düşmesiyle hakem penaltı kararı verdi. Welinton bu müdahaleyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

53. dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

57. dakikada ceza sahası içine kat eden Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

58. dakikada konuk ekip beraberlik golüne ulaştı. Sağ kanattan Redmond'un ortasına ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

62. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu kapan Redmond'un ara pasını iyi değerlendiren Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.

71. dakikada sağ kenardan topu alan Emre Mor kat ederek ceza sahası yay önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, top az farkla auta gitti.

76. dakikada Beşiktaş'ta bu kez ikinci golün asistini yapan Redmond sahneye çıktı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahası yay önüne kadar çalımlarla kat eden Redmond, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

80. dakikada İrfan Can Kahveci, sol çaprazdan şutunu çekti. İyi uzanan kaleci Mert Günok topu kornere uzaklaştırdı.

90. dakikada sağ çizgiden Valencia'nin yerden içeri gönderdiği topa Serdar Dursun dokundu. Top kaleci Mert Günok'un ellerinde kaldı.

90+1. dakikada Cenk Tosun, Ferdi Kadıoğlu'ndan kazandığı topu Aboubakar'a gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4.

90+5. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye indiren golü attı. İrfan Can Kahveci sol çaprazda buluştuğu topa plase vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlara gitti: 2-4.

Beşiktaş maçı 4-2 kazandı.

Bu sonuçla 63 puanlı lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 1 maç eksiğiyle sarı-kırmızılıların 9 puan gerisinde kaldı. Beşiktaş ise puanını 52'ye çıkardı.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ın gollerinin ardından yönetime tepki gösterdi.

Sarı-lacivertliler, birkaç defa yönetimi istifaya davet etti.

Taraftarlar son bölümde ise "Ali Koç istifa" şeklinde tempo tuttu.

Kadıköy'de Beşiktaş alkışlandı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de Beşiktaş'ı alkışladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, siyah-beyazlıların 90+1. dakikadaki 4. golünün ardından alkışlı protesto gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini Beşiktaş karşısında da sürdürdü.

Maçın 41. dakikasında penaltından takımı öne geçiren 33 yaşındaki oyuncu, ligdeki 26. golüne imza attı.

Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon resmi maçlarda ise 30. golünü kaydetti.

Golcü oyuncu, 53. dakikada ise bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bakan Kasapoğlu maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi tribünde takip etti.

Bakan Kasapoğlu, müsabakayı TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile izledi.

Arda penaltı kazandırdı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Beşiktaş karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

İlk yarıda attığı çalımlarla dikkati çeken 18 yaşındaki yıldız isim, Valencia'ya verdiği gol pasıyla da alkış aldı.

Özellikle maçın 38. dakikasında 4 rakibinden sıyrılarak takımına penaltı kazandıran Arda, performansıyla takdir topladı.

Redmond derbiyi çözen isim oldu

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Amir Hadziahmetovic'in yerine 46. dakikada oyuna giren Nathan Redmond derbiye damga vurdu.

Siyah-beyazlı oyuncu 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun'un, 90+1. dakikada Aboubakar'ın attığı gollerin pasını verirken, 75. dakikada uzak mesafeden attığı golle derbinin sonucuna direkt etki etti ve siyah-beyazlı takımın galibiyetinde kritik rol oynadı.

Welinton kırmızı kart gördü

Derbi maçta 11. dakikada sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna giren Welinton, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

28. dakikada sarı kart gören Beşiktaşlı oyuncu, 50. dakikada Valencia'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Brezilyalı stoper bu kartla birlikte bu sezonki ilk kırmızı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye ilk gol

Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun, kariyeri boyunca Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlardaki ilk gollerini kaydetti.

Gaziantep ve Beşiktaş formaları altında daha önce 14 resmi müsabakada Fenerbahçe'ye rakip olan Cenk Tosun, 15. karşılaşmasında sarı-lacivertlilere karşı gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-1 öne geçirdi.

Aboubakar, Fenerbahçe'ye 4. golünü attı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti.

90+1. dakikada siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydeden Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Kadıköy'den galibiyetle dönen Beşiktaş, üst üste 4. galibiyetini aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında peş peşe puan kayıpları yaşayan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı maçlarda MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-0) ve İstanbulspor (3-1) mağlup etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi de yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

Bu sezon ilk derbisini kazandı

Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçe deplasmanında kazandığı maçla bu sezon ilk kez bir derbiden 3 puanla ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli rakibiyle Vodafone Park'ta golsüz berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray'la deplasmanda oynanan derbiyi de 2-1 kaybetmişti.

Kadıköy'de oynanan derbiyi 4-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca bu sezon ilk kez bir derbide birden fazla gol attı.

Güneş, Kadıköy'de ilk kez kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında görev yaptığı 12 maçta Kadıköy'de ilk galibiyetini aldı

Siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemini geçiren tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı ilk dönemde (2015-2019) Fenerbahçe'ye karşı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada rakip olurken, siyah-beyazlı ekip oynanan bu maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'i hükmen 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Beşiktaş'ta Güneş, Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetlerin tümünü ev sahibi olduğu maçlarda kazanmıştı.

Devre arasında sosyal medyadan tepki

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında maçın hakemi Halil Umut Meler'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçmesine sebep olan penaltı pozisyonunun yer aldığı videoyu "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" ifadesiyle paylaşarak hakemin kararını eleştirdi.

Tayyip Talha maça devam edemedi

Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Tayyip Talha Sanuç, derbiyi tamamlayamadı.

9. dakikada Onur Bulut'un kaptırdığı topla başlayan Fenerbahçe atağında Joao Pedro ile girdi mücadele sonrası yerde kalan siyah-beyazlı oyuncu, sahayı sedyeyle terk etti.

İstanbulspor maçında sakatlanan ve milli arada tedavisi tamamlanan Tayyip sakatlığının ardından 11. dakikada yerini Welinton'a bıraktı.

Aboubakar ilk kartını derbide gördü

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, bu sezonki ilk sarı kartını Fenerbahçe derbisinde gördü.

28. dakikada kale arkasındaki tribünlerle tartışmaya girerek saha içinde tansiyonun yükselmesine sebep olan siyah-beyazlı oyuncuya daha sonra hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kart gösterildi.