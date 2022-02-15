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Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Şubat 2022 Salı 11:32
Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

Siyah-beyazlılar son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, adeta beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip fileleri havalandırmada oldukça zorlanan Önder Karaveli'nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik. Arada Antalyaspor ve kupada Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, galip gelinen Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da sadece 1 gol atınca, son 6 karşılaşmanın 4'ünü tek gol, 2'sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli ise eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geliyor. Göreve başladıktan sonra Beşiktaş'ın kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupa'yı da kazanan Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor. Karaveli, Antalyaspor maçında denediği 3'lü defans ve Adana Demirspor maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle, puan kayıplarına resmen hedef oldu. Dün akşam yaşanan puan kaybının diğer sorumlularıysa, ikinci yarıda sahada neredeyse hiç görünmeyen Larin ve Batshuayi ikilisiydi. Beşiktaş'ın kendi yarı alanına hapsolduğu ikinci devrede, kontratakları yönlendiremeyen bu ikili, defansif anlamda da takıma pek fazla katkı veremedi. Sonuçta bu iki futbolcunun sahada tutulması da yine Önder Karaveli'nin en önemli hatası olarak göze çarptı.

DEPLASMAN FAKİRİ OLDU VE HER HAFTA BİR BASAMAK GERİLİYOR

Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor. İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı. Siyah beyazlılar galip gelmekte zorlandığı bu süreçte gerileme dönemini de yaşıyor ve her hafta bir basamak aşşağı iniyor. 22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada altıncı, 24'üncü haftada ise 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise 8'inci sırada kendine yer buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolBeşiktaş
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