Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1507.61
ALTIN
548.92
DOLAR
9.4715
STERLİN
13.0938
EURO
11.0101
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...

Beşiktaş kendine geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 13:42
0 Okunma
Beşiktaş kendine geldi

İSTANBUL - Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek kendine geldi.

Oldukça ses getiren transferlere imza atan, ancak sakatlıklardan dolayı bu futbolcuların tamamını sadece son iki maçta kullanabilen Siyah-beyazlılar, henüz oyununu çok fazla geliştiremese de derbiden galip ayrılmasını bildi.

Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Batshuayi'den oluşan yeni hücum hattı, Sporting CP maçında pozisyonlara girse de sonuca ulaşamamıştı. Galatasaray karşısında da aynı hücum hattını sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, geçen sezonki kadroya göre daha az baskı yapan ama daha çok paslaşmasını ve seri oynaması beklenen hücum bölgesinden nispeten istediğini aldı. Maç içinde Teixeira ile de pozisyonlara giren siyah beyazlılar, Larin'in yüksek performansıyla sonuca gitti ve çok önemli 3 puanın sahibi oldu.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA HÜCUM BEŞLİSİ DEĞİŞMEYECEK

Tecrübeli teknik adamın sakatlılar ve zorunlu haller olmadığı sürece bu hücum beşlisinde ısrar etmesi ve bazı rotasyonlar haricinde sürekli Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi beşlisini oynatması bekleniyor.

Beşiktaş'ta hücum hattında çoğunlukla yabancıların oynaması demek, defansta 2 Türk oyuncunun çok süre alması anlamını da taşıyor. Dünkü maçta olduğu gibi stoperde Necip ve sol bekte Umut Meraş ile Rıdvan'ın değişmeli oynaması, bundan sonraki maçlar için sıkça görülecek tercihler olacak. Necip’in ve Umut’un Galatasaray maçının en iyi birkaç futbolcusundan biri olması da teknik direktör Sergen Yalçın’ın sonraki maçlarda elini rahatlatan bir gelişme oldu. Atiba ile birlikte diğer Türk oyuncuların formda kalması ve hem takıma hem de oyuna küsmemeleri için Sergen Yalçın’ın rotasyon sürelerini dengelemesi de Beşiktaş'ta önümüzdeki süreçte beklenen diğer gelişmeler olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Kendine Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var
Vitor Pereira: Kazanılacak çok maç ve puan var
Galatasaray zirve yarışında yara aldı
Galatasaray zirve yarışında yara aldı
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
Şahika Ercümen'den dünya rekoru
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans