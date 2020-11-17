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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla devam etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 15:57
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması ile dayanıklılık koşuları yapıldı. Antrenman, oynanan minyatür kale ve çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolAntrenmanIdman
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