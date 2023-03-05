Beşiktaş ligde 3 maç aradan sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

53. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan uzun topta savunmasına yardımcı olmak isteyen Cenk Tosun'un kafayla geri pasında meşin yuvarlak Malcuit'in önünde kaldı. Bu futbolcunun zor pozisyonda pasında kaleci Mert'i geçen topu Sowe boş kaleye gönderdi: 1-1.

55. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Salih Uçan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahasına girip Mujakic'ten sıyrıldı ve penaltı noktası üzerinden sert bir şutla ağları havalandırdı: 2-1.

72. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Redmond, ceza sahası önüne gelip soldan atağa katılan Tayfur'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

83. dakikada Ankaragücü etkili geldi. Malcuit'le verkaç yaparak sağdan ceza sahasına giren Chatzigiovanis son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Emre Kılınç'ın uçarak kafa vuruşunda kaleci Mert köşeye giden topu kornere çelmeyi başardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galip ayrıldı.

İç sahada yenilmezlik serisini sürdürdü

Beşiktaş, MKE Ankaragücü galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisine devam etti.

Bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı maçlarda yenilmezlik serisini 8 maça yükselten siyah-beyazlı ekip, tek yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken, bu sezon ise evinde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Gerginlik yaşandı

Karşılaşmanın 36. dakikasında MKE Ankaragücü'nün kazandığı korner atışında Pedrinho ile tribünler arasında gerginlik yaşandı.

Korner için topun başına giden Pedrinho, tribünlerden atılan yabancı maddelerin kendisine isabet etmesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra başkent ekibinin teknik direktörü Sedat Ağçay ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş de olayın yaşandığı yere giderek tribünleri sakinleştirdi.

Salih Uçan perdeyi açtı

Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Salih Uçan, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Korner vuruşu sonrasında yaşanan karambolde topu fileleri gönderen Salih, bu sezon Corendon Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Salih Uçan, 60. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Aboubakar siftah yaptı

Ara transfer döneminde Wout Weghorst'un ayrılışı sonrası yeniden Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımdaki üçüncü döneminin ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında attı.

Maçın 55. dakikada ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderen Aboubakar; Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında forma giymesine rağmen golle tanışamamıştı.

Kamerunlu oyuncu, attığı ilk golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Maxim, Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Siyah-beyazlıların, Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, ilk maçını MKE Ankaragücü karşısında oynadı.

Rumen futbolcu 84. dakikada Nathan Redmond'un yerine oyuna dahil oldu.

Welinton cezalı duruma düştü

Karşılaşmanını uzatma dakikalarında sarı kart gören Welinton Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, dördüncü sarı kartını MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Siyah-beyazlı futbolcu, gelecek hafta Medipol Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Dele Alli maçı tribünde izledi

Bu sezon Beşiktaş'ta en tartışılan isimlerin başında gelen Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla maç kadrosuna dahil edilmedi.

Tecrübeli oyuncu, kendisi gibi kadroya alınmayan Kerem Atakan Kesgin ve Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte maçı tribünden takip etti.

Yönetime protestolar devam etti

Beşiktaş taraftarının yönetim protestosu maç içinde sürdü.

Karşılaşma öncesi "Yönetim istifa" diye bağıran siyah-beyazlılar, karşılaşma oynanırken de zaman zaman protestosunu devam ettirdi.