Beşiktaş - Medipol Başakşehir: 3-2

18’inci dakikada Demba Ba’nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bolingoli, rakibini geçtikten sonra içeri çevirdi. Beşiktaş savunmasında Montero, Demba Ba’dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.
43’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
43’üncü Beşiktaş savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği topla Aboubakar bir anda savunmanın arkasına sarktı. Sol taraftan ceza sahasına giren Aboubakar’ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere tokatladı.
44’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde Josef de Souza’nın kafa vuruşunda arka direğe açılan topu Atiba yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi: 1-0.
45+1’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mensah’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba, topla ceza sahasına kadar girdikten sonra penaltı noktası üstündeki Larin’i gördü. Larin’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
53’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç’ün ceza sahasına doğru attığı uzun topu Skrtel içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Demba Ba’nın vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi.
61’inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Deniz Türüç’ün ortasında arka direkte İrfan Can kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
65’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topta Giuliano’nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta arka direkte İrfan Can Kahveci’nin bekletmeden yaptığı vuruşta Rıdvan Yılmaz topu çizgiden çıkardı.
70’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hızlı gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Ghezzal sol taraftaki N’Koudou’yu gördü. Ceza sahasına giren N’Koudou’nun vuruşunda kaleci Volkan’dan dönen top penaltı noktası üzerindeki Aboubakar’ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Mehmet Topal’ın eline çarpınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.
72’nci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
81’’inci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye düşürdü. Atılan uzun topta Necip Uysal’ın uzaklaştırmak istediği top, Gulbrandsen’in önünde kaldı. Gulbrandsen, ceza sahasına girmeden hemen önce sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla, topu ağlara gönderdi: 3-1.
86’ncı dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan yaptığı ortada top arka direkteki Visca’nın önünde kaldı. Visca’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Utku topu kornere çeldi.
90+3’üncü dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, ceza sahası içindeki Guldbrandsen’i gördü Guldbrandsen’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.
DHA