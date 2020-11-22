Beşiktaş - Medipol Başakşehir: 3-2

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada Atiba Hutchinson, 45+1’inci dakikada Larin ve 72’nci dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir’in mücadeledeki goller 81 ve 90+3’üncü dakikalarda Gulbrandsen’den geldi.