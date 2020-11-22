Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1324
ALTIN
459.581
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.2059
EURO
9.0363
İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi...
Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ilçe kongresinde konuştu
Son Dakika
Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ilçe kongresinde...
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
Son Dakika
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı
Son Dakika
Bakan Koca: Ağır hasta sayısı...

Beşiktaş - Medipol Başakşehir: 3-2

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44’üncü dakikada Atiba Hutchinson, 45+1’inci dakikada Larin ve 72’nci dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir’in mücadeledeki goller 81 ve 90+3’üncü dakikalarda Gulbrandsen’den geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Kasım 2020 Pazar 09:09
0 Okunma
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: 3-2

18’inci dakikada Demba Ba’nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bolingoli, rakibini geçtikten sonra içeri çevirdi. Beşiktaş savunmasında Montero, Demba Ba’dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.

43’üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal’in vuruşunda top az farkla auta gitti.

43’üncü Beşiktaş savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği topla Aboubakar bir anda savunmanın arkasına sarktı. Sol taraftan ceza sahasına giren Aboubakar’ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere tokatladı.

44’üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde Josef de Souza’nın kafa vuruşunda arka direğe açılan topu Atiba yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi: 1-0.

45+1’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mensah’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba, topla ceza sahasına kadar girdikten sonra penaltı noktası üstündeki Larin’i gördü. Larin’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç’ün ceza sahasına doğru attığı uzun topu Skrtel içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Demba Ba’nın vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi.

61’inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Deniz Türüç’ün ortasında arka direkte İrfan Can kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

65’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç’ün içeri çevirdiği topta Giuliano’nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta arka direkte İrfan Can Kahveci’nin bekletmeden yaptığı vuruşta Rıdvan Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

70’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hızlı gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Ghezzal sol taraftaki N’Koudou’yu gördü. Ceza sahasına giren N’Koudou’nun vuruşunda kaleci Volkan’dan dönen top penaltı noktası üzerindeki Aboubakar’ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Mehmet Topal’ın eline çarpınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 

72’nci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

81’’inci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye düşürdü. Atılan uzun topta Necip Uysal’ın uzaklaştırmak istediği top, Gulbrandsen’in önünde kaldı. Gulbrandsen, ceza sahasına girmeden hemen önce sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla, topu ağlara gönderdi: 3-1.

86’ncı dakikada Deniz Türüç’ün sol taraftan yaptığı ortada top arka direkteki Visca’nın önünde kaldı. Visca’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Utku topu kornere çeldi.

90+3’üncü dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, ceza sahası içindeki Guldbrandsen’i gördü Guldbrandsen’in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMedipol BaşakşehirSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5
Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız
Bakan Kasapoğlu: Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız
Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe
Metin Öztürk'ten divan kuruluna dilekçe
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans