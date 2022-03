Beşiktaş'ta Valerien Ismael için basın toplantısı düzenlendi

İSTANBUL - Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Vodafone Park’ta düzenlenen imza törenine başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı, yönetim kurulu üyeleri ve Valerien Ismael katıldı.



Valerien Ismael’e güvenlerinin sonsuz olduğunu ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, “Hocamız, bundan sonra Beşiktaş’a vereceği katkılar için İstanbul’da. Anlaşmamızı yaptık. Güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir hoca olacağına inandığımız için kendisini davet ettik. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Beşiktaş’ımıza da plan ve projelerimiz doğrultusunda katkı vereceğini inanıyoruz. 2.5 yıllık başkanlık dönemim oldu. Bu süreçte ekonomik anlamda idari ve mali konularda büyük sorunlarımız vardı. Bunları temizleyerek, düzelterek kulübe katkı verecek hale getirecek bir süreç geçirdik. Bu süreçte, pandemi döneminde çok şükür 3 kupa alarak süreci taçlandırdık. Bundan sonrası için maddi ve manevi anlamda yeni stratejiler söz konusudur. Bu konuda önümüzdeki sezonda elimiz daha rahat hale gelecek. Kontratların bittiği ve yapılandırma şansı bulacağınız bir süreç başlayacak. Bu süreçte Ismael ile birlikte olmak bizim için çok kıymetli olacaktır. Birileri gelecek, birileri gidecek. Her gelen bu bayrağı başarıyla devam ettirecektir. Gençlere önem veren, taraftarına hırslı futbol seyrettirebilecek olan, sahada koşan bir futbol izletecek hocalar, bu projenin parçası olacaktır. İnşallah Ismael hoca ile süreç uzun olacaktır. Önder hocama çok teşekkür ediyorum. Camiamım önemli bir parçasıydı. Yıllarını Beşiktaş’ta geçirmiş bir hocaydı. Kendisi Sergen hocadan sonra vazifeyi aldı. En iyisini yapmaya çalıştı. Ancak kendisinin nedenini bilmediğim bir şekilde, sosyal medya ve medyada yıpratılmış olması doğru değildi. Bunun sonuçları olarak da hocamız Beşiktaş’ın menfaatlerine uygun olmayacağını düşünerek devam etmeyeceğini söyledi ve görevi bıraktı. Sergen hoca da öyle. Beşiktaş’ın çocukları olarak Beşiktaş’ı kendilerinin önünde gördüklerini gösterdiler. Doğal olarak yeni bir arayış içine girdik. Sportif direktör ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında en doğru olanın Ismael olduğuna karar verdik. Dolayısıyla yeni teknik direktörümüz bir çalışma ürünüdür. Verilen karar yönetim kurulu kararıdır. Plan ve projemize uygun olanı seçme konusunda yönetim kurulu olarak en doğru kararı aldık. Kontrat yapmaya karar verdik. Hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum. Biz doğru karar verdik. Hocanın arkasında, yanında olmaya devam edeceğiz. Desteğimizi hissedeceğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



“ÖNDER HOCA PROJEMİZİN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEK”



Önder Karaveli’nin projelerinin bir parçası olmaya devam edeceğini ifade eden Çebi, “Hocamızın kendi yardımcılarını seçeceği bir süreç olacak. Beraber karar alacağımız bir süreç olacak. Önder hoca ise projemizin bir parçası olmaya devam edecektir. Bizimle beraber. Özellikle altyapıdan, üst yapıya gelecek futbolcular ve gelişimleriyle ilgili koordinasyonu yönetecektir. Ben kendisini hocalık döneminde de başarılı buldum ama maalesef ona saygı göstermek istemeyenlerin, linç politikalarıyla karşı karşıya kaldı, yorgun hissetti. Bu sebeple kendisinin görevine başkasının getirilerek daha çok katkı vereceğine inandığını paylaştı. Çok katkı verdi, vermeye de devam edecektir” diye konuştu.



“ASIL PROJEMİZ ALTYAPI”



Projeleri için altyapıdan gelen oyuncuların olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Çebi, “Beşiktaş taraftarı hocasını severse, yakışacak şekilde isimler bulacaktır. Altyapı ile ilgili Önder hoca ile başlayan Sergen hocanın desteklediği 9’a yakın isim var. Bizim asıl projemiz bu. Gençlere dayalı, gelir gideri kontrol edebileceğimiz bir bütçeyle, devam etmek istediğimiz bir projemiz var. Altyapıdan gelenlerin çok katkı vereceğini düşünüyorum. Sayın Ismael bunu yapacaktır. İstekli, çalışkan olduğunu biliyorum. Koşan bir takım istediğini biliyorum. Bunları gençlerle yapmak projemiz için çok önemli. Bu konuda kendisine güveniyoruz” şeklinde konuştu.



“SÖZLEŞME İMZALADIĞIM İKİNCİ HOCA”



Valerien Ismael'in sözleşme imzaladığı 2’nci teknik direktör olduğunu ifade eden Çebi, “Benim 4’üncü hocam değil. Abdullah Avcı benim imzaladığım bir sözleşme değildi. Daha fazla ekleyebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum diyerek gitmek istediğini iletti. Şu andaki başarısına da saygı duyuyorum ama benim getirdiğim hoca değil. Önder hoca zaten benim hocamdı. İkinci hocam Ismael’dir. Yani 4 değil, 2’nci teknik direktör” dedi.



“BEN TEKNİK DİREKTÖR GÖNDERMEDİM”



Göreve getirdiği bütün isimlerin her zaman arkasında olduğunun altını çizen Çebi, “Sergen hocam zor günler geçirirken, sonuna kadar arkasında durdum. Benim gitmem gerekiyor dediği zamana kadar. Önder hocada da öyle. Bugüne kadar ben teknik direktör göndermedim. Gidenler oldu. Savaşçı bir ruh görüyorum karşımda. Bizimle görevini yapmaya devam edecektir. Kurumsal olmaya hassasiyet gösteriyorum. Bu gelsin, şu meşhur gelsin diyen bir başkan olmadım. Türk futbolunun geleceğine katkı verebilecek isimlerle yürümeyi tercih ettim. Kurumsallığımızın bir örneği de sportif direktörümüz. Türk futbolunda alışılagelmiş şeyler değil. Altına imza attığım hocaların yanında durmaya devam edeceğim, yeter ki pes etmesinler. Umarım Beşiktaş taraftarı benim gibi düşünür, sahip çıkar. Beşiktaş’a pahalıya gelecek abuk subuk bir şeyi laf olsun diye yapmayacağım. Hocanın bir önceki takımına bonservisiyle gittiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.



CEYHUN KAZANCI: OPSİYONLARI YÖNETİME SUNDUK, ISMAEL’DE KARAR KILDILAR



Dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan sportif direktör Ceyhun Kazancı, “Birtakım hocalarla görüşmeler oldu. Detaylı görüşmeler yaptık. Bunları dile getirdik. Opsiyonlar içinde hepsinin analizlerini yapıp opsiyonları yönetime sunduk. Kendileri de nihai kararı Ismael’de kıldılar. Çok yakın zamanda çok daha güzel sonuçlarla hem bu sezon için daha yukarı gidecek hem de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gençlere önem veriyor. Bizim güçlü bir akademiye sahip olduğumuzu biliyor. Bu bakış açısı bizim için değerliydi. Verilmiş olan bu karardan memnuniyet duyuyorum. Kulübümüz için faydalı olacak” dedi.



VALERIEN ISMAEL: BURANIN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ



Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya kendisine güvendikleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Valerien Ismael ise “Bu beni etkiledi. Kalbim gururla dolu. Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en büyüklerinden birine geldim. Burada büyük bir sorumluluk var. Benim antrenör olarak aradığım şey bu. Hırslı bir antrenörüm. Bu tip yüksek mücadelelere girme konusunda azimliyim. Burası büyük bir kulüp. Buranın parçası olmak gurur verici. Kulüp, kazanmak isteyen bir mantaliteye sahip. Ben de öyle. Bunu başarabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Görüyorum ki bu değer etrafında şekillenen bir takım ve kulüp var. Bu yolda mücadele etmeye hazırız” diye konuştu.



“SİYAH-BEYAZI KANIMIZDA HİSSEDİYORUZ”



Taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine destek olduğunu aktaran Ismael, “Bu kulübün tutkulu bir taraftar kitlesi var. Daha önce bir araya gelmemiş olsak da sosyal medyada desteklerini bana hissettirdiler. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. 24 saat çalışarak onların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağız. Siyah-beyazı kanımızda hissediyoruz. 8 maçta kazanabildiğimiz kadar kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bu 2 ay kimlerle yola devam edeceğiz, oyunu nasıl kurabiliriz, bunun analizini yapacağız. Bütün bunları yaparken bir an evvel taraftar ve oyuncu grubu arasındaki o bağlantıyı kurmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.



“BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN BEŞİKTAŞ”



Altyapının kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fransız teknik adam, “Altyapı bizim için çok önemli. Hangi oyuncular ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Hangileri yüksek seviyeye çıkabilecek bunları da değerlendireceğiz. 17, 18 yaş hiç önemli değil. Oynama şansı varsa, ona bu şansı verme konusunda her zaman açık olacağız. Bir gün değil her gün Beşiktaş” dedi.



“BEŞİKTAŞ LİGİ DOMİNE ETMEK İSTEYEN BİR TAKIM”



Beşiktaş’ın ligi domine etmek isteyen bir takım olduğunu söyleyen Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Yüksek tempoya dayalı olmak için enerji gerekiyor. Bu enerjiyi rakibe hissettirmesi, takımın yüzde 100’ünü sahaya koyması gerekiyor. İşin fiziksel tarafına yoğun çalışmalıyız. Beşiktaş ligi domine etmek isteyen bir takım. Bütün bunları yapabilmek için takımla zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Ben yönetimin aldığı kararı, bu tarafıyla da mantıklı buluyorum. Buradaki akışı anlamam için doğru bir zamanlama olduğuna inanıyorum.”



“YÜZDE 100’ÜNÜ ORTAYA KOYAN BİR TEKNİK DİREKTÖR GÖRECEKLER”



Uzun zamandır 3-4-3 formasyonunu kullandığını ifade eden Valerien Ismael, “Ben 3 yıldan bu yana 3-4-3 ile takımlarımı oynatıyorum. Neredeyse 150 maç. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri... Premier Lig ekiplerine karşı oynadık. Bununla birlikte farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular var. Şunun sözünü verebilirim: Beşiktaş taraftarı yüzde 100’ünü ortaya koyan bir teknik direktör görecekler. Her maçı kazanmanın garantisini veremezsiniz. Kazanmak için o azmi gösterecek bir antrenör ve ekibi olacak” dedi.



Son olarak kadro planlaması konusunda görüşmelerin olduğunu söyleyen Ismael, sözlerini şöyle noktaladı: “Hem takımı hem de ligi tanımak adına, kimlerle devam edebilirizin kararını hızlı verebilmek için görüşmelerimiz oldu. İki süreç paralel devam edecektir. Gelecekte kimlerle devam edebiliriz, oyun felsefemiz, beklentilerimiz... Kimler buna karşılık verebilir, bunların kararını alacağız.”