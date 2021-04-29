Beşiktaş tam gaz, Galatasaray takipte

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ: 2-3

Süper Lig'in 38'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde galibiyet hasretini iki maça çıkararak alt sıraların da kazandığı haftada önemli kayıp yaşadı. Konuk ekip Beşiktaş ise üst üste 6’ncı maçından da namağlup ayrılarak liderliğini sürdürdü.

1’inci dakikada N’Koudou rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan iki hamlede kontrol etti.

2’nci dakikada Ljajic’in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Gökhan son anda çelmeyi başardı.

5’inci dakikada sağ kanatta Ghezzal'ın pası ile topu önünde bulan Gökhan Töre, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Gökhan bu şutta da gole izin vermedi.

10’uncu dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası yayının hemen solunda topla buluşan Ljajic’in kaleye gönderdiği sert şut üstten dışarıya çıktı.

14’üncü dakikada N’Koudou’nun sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Gökhan yatarak kontrol etti.

16’ncı dakikada Ghezzal sağ kanattan rakiplerinden sıyrılıp son çizgiye indi ve topu altıpasın hemen önündeki N’Koudou’ya çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

17’nci dakikada sağ kanattan Gökhan’ın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Ljajic ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak Ağlarla buluştu ancak VAR’dan gelen uyarıyla ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

28’inci dakikada Atiba’nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Ljajic’in kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

33’üncü dakikada Ljajic’in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Ghezzal’ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

38’inci dakikada sağ kanattan Remy’in penaltı noktası üzerine pasında topla buluşan Talbi’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

44’üncü dakikada Souza’nın savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Vida pasını altıpasın hemen solundaki Atiba’ya aktardı ve onun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Vida’nın topa elle müdahalesi gerekçesiyle gol iptal edildi.

49’uncu dakikada Gökhan Töre’nin ceza sahası yayının solundan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

51’inci dakikada Ljajic’in ceza sahası sağ çaprazından aşırtma vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

55’inci dakikada sağ kanattan Remy’in penaltı noktasının gerisine pasında Samudio bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ancak Ersin zamanında kalesinden çıkarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57’nci dakikada Welinton’un uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Gökhan’ın sağından ağlarla buluştu: 0-2.

59’uncu dakikada Remy’in ceza sahası sağından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

75’inci dakikada Ljajic’in pasında topu alan Ghezzal ceza sahası yayının sağından kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.

87’nci dakikada ceza sahası yayının hemen sağından kazanılan serbest vuruşta İsmail’in doğrudan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

89’uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Moroziuk’un altıpasa ortasına iyi yükselen Djokovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma 3-2 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

ÇAYKUR RİZESPOR’DA YASİN, BEŞİKTAŞ’TA GÖKHAN DEVAM EDEMEDİ

Çaykur Rizespor’da karşılaşmanın 9’uncu dakikasında sağ kasığından sakatlık yaşayan Yasin Pehlivan, tedavisinin ardından bir süre kendini denedi ancak daha sonra oyuna devam edemeyince 17’nci dakikada yerini forvet oyuncusu Remy’e bıraktı. Ayrıca Beşiktaş’ta da sakatlık yaşayan Gökhan Töre 62’nci dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Gökhan’ın yerine oyuna Larin dahil oldu.

GALATASARAY - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: 1-0

Süper Lig’in 38’inci haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba’nın 87’nci dakikada attığı golle 4 maç sonra evinden galibiyetle ayrıldı.

36’ncı dakikada Etebo’nun sağ kanata gönderdiği topta Şener, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Halil’e çıkardı. Halil’in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

45+1’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Halil, topu yakınındaki Fernandes’e çıkardı. Fernandes’in sol çaprazdan uzaktan sert şutunda kaleci Sehic topu sağ kale direği dibinden kornere çeldi.

İlk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada orta alanda topla buluşan Taylan’ın ceza yayının hemen gerisinden sert şutunda top üstten auta çıktı.

53’üncü dakikada sağ kanatta Şener’in pasında topla buluşan Kerem’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

70’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in kaleyi tam karşıdan gören noktadan sert şutunda Sehic’in dönen topu defans uzaklaştırmayı başardı.

79’uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Guilherme’nin sol kanatta yerden sert ortasında altpas içinde arka direkte Cikalleshi müsait durumda topa dokunamayarak önemli bir fırsatı kaçırdı.

87’nci dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Babel’in sert şutunda top kaleciden sekerek Emre Akbaba’nın önünde kaldı. Altıpas içinde Emre’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90’ıncı dakikada Babel’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer’in sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.