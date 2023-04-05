Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.934,43
ALTIN
1.249,03
DOLAR
19,25
STERLİN
24,15
EURO
21,14
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Beşiktaş'tan "Lale Orta" açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinde hakemin sarı-lacivertli ekip lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını belirten Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti.

05 Nisan 2023 Çarşamba 18:26
0 Okunma
Beşiktaş'tan "Lale Orta" açıklaması
İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2 Nisan'da oynanan Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur. Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle Sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Hanımefendinin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşJKMHKBaşkanıLaleOrtaHatalıpenaltıLaleOrtaaçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu
Muay Thai Dünya Şampiyonu Doğan, Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanlığına seçildi
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans