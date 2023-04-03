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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Genel olarak biz üstündük

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden ve önemli bir galibiyet alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 05:51
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: Genel olarak biz üstündük
Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de farklı yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

'Şans da yardım ediyor, kazandık'

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirten Şenol Güneş, "Zor bir maçtı, iki takım da kazanmak istiyordu. İki takım da baskılı başladı, hata kovaladık. İlk yarıda 1-0 geriye düştük bir de maalesef Tayyip'i kaybettik. Ama genel olarak biz üstündük. Oyuncularım kompakt oynadı, enerjilerini boşa harcamadı, bu da sahaya yansıdı. İyi niyetli ve samimi oynadı oyuncularım. Hepsini tebrik ediyorum. Geriye düşseniz de eksik de kalsanız da futbol sahada oynanıyor. Fenerbahçe taraftarı müthiş destek oldu takımlarına. Ancak rakip takımın desteği olsa da, eksik de kalsanız, geriye de düşseniz kazanabiliyorsunuz. Ama tabi dediğim gibi şans da yardım ediyor, kazandık" dedi.

'Verimli olmak başka yetenekli olmak başka'

İkinci devre oyuna giren ve performansıyla maçın yıldızı olan Redmond'u değerlendiren Güneş, "Verimli olmak başka, yetenekli olmak başka. Redmond çalışıyor, zaman zaman yaptı yapacak derken, yapmadığı zamanlar vardı. Biz de ona şans verdik. Kevin'i düşündüğümüz seviyeye getiremedik. Ghezzal'ın gelmesiyle elimiz daha zenginleşti. Bugün sonradan girdi, baştan oynasa belki bu kadar alkış almayabilirdi. İki oyuncu kaybettik " şeklinde konuştu.

'Futbol adına doğrular var'

Ligin kalanının da çok önemli olduğunu kaydeden Güneş, "Futbol adına doğrular var, doğru yerde işler doğru yapıldığı zaman kazanmasan da futbolun güzelliklerini yapmış olursun. Herkes aynı duyguları paylaştı, gireni çıkanı hepsi iyi oynadı. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

'Tayyip Talha, yeniden dönecektir'

İlk devrede sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Welinton'a bırakan genç stoper Tayyip Talha Sanuç hakkında da açıklama yapan Şenol Güneş, Tayyip'e çok üzüldüm, bu sakatlığıyla bir ara verecek gibi duruyor. Çok düzgün bir karaktere sahip ve yetenekli bir oyuncu. İnşallah Tayyip düzelecek. Genç ve potansiyelli oyuncu. Bir dinlenme olarak kabul etsin. Yeniden dönecektir. Futbolun içinde ağır sakatlıklar var, Cenk de yaşadı bunları. 3-4 ay gecikmeli olacağını ya da benim onu oynatmadığımı düşünsün, dinlensin biraz" yorumunu yaptı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 03.04.2023 06:10
Anahtar Kelimeler:
ŞenolGüneşBeşiktaşkazandıSüperlig
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