BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor: 2-2

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 10'uncu haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, sahasÄ±nda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldÄ±. Bu sonuÃ§la BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 19'a, Trabzonspor ise 18'e yÃ¼kseltti.