BeÅŸiktaÅŸ - Trabzonspor: 2-2

11'inci dakikada Trabzonspor Ã¶ne geÃ§ti. SaÄŸ kanattan kazanÄ±lan kornerde Bakasetas ortasÄ±nÄ± yaptÄ±. AltÄ±pas Ã§izgisinin hemen Ã¼stÃ¼ndeki Maxi Gomez'in kafa vuruÅŸunda top aÄŸlara gitti: 0-1.
17'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde Hugo kafayÄ± vurdu, top kaleci Ersin'de kaldÄ±.
24'Ã¼ncÃ¼ dakikada Salih UÃ§an'Ä±n ara pasÄ±yla savunma arkasÄ±na sarkan Weghorst'un kayarak yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta kaleci UÄŸurcan gole izin vermedi. Seken topa Dele Alli vurdu, meÅŸin yuvarlak Ã¼stten auta gitti.
29'uncu dakikada BeÅŸiktaÅŸ eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. SaÄŸ kanattan geliÅŸen atakta Ghezzal'Ä±n pasÄ±yla Ã§izgiye inen Rosier, yerden iÃ§eri sert Ã§evirdi. Trabzonsporlu Larsen'e Ã§arpan top aÄŸlara gitti: 1-1.
36'ncÄ± dakikada Trabzonspor bir kez daha Ã¶ne geÃ§ti. Masukaku'nun hatalÄ± pasÄ±nda araya giren Trezeguet, ceza sahasÄ±na girdikten sonra yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-2.
38'inci dakikada Rosier'in pasÄ±yla ceza sahasÄ± iÃ§inde topla buluÅŸan Salih UÃ§an'Ä±n saÄŸ Ã§aprazdan rÃ¶veÅŸatasÄ±nda kaleci UÄŸurcan gole izin vermedi.
MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± Trabzonspor'un 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.
59'uncu dakikada Josef'in hatalÄ± pasÄ± sonrasÄ±nda topla buluÅŸan Umut Bozok, sol Ã§aprazdan ceza sahasÄ±na giren Bardhi'yi gÃ¶rdÃ¼. Bardhi'nin kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top yandan auta gitti.
70'nci dakikada BeÅŸiktaÅŸ eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. SaÄŸ kanattan geliÅŸen atakta Ã§izgiye inen Redmond ortayÄ± yaptÄ±. Weghorst'un kafa vuruÅŸunda top Ã¼st direkten oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼. DÃ¶nen topu altÄ±pasÄ±n hemen iÃ§indeki Cenk Tosun, aÄŸlara gÃ¶nderdi: 2-2.
89'uncu dakikada Bordo-mavili futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan falsolu sert vuruÅŸunda kaleci Ersin topu kornere Ã§eldi.
90+7'nci dakikada Yusuf YazÄ±cÄ±, Fernandes'e arkadan yaptÄ±ÄŸÄ± hareket sonrasÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.
DHA