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Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor

Süper Lig’in ilk devresini 44 puanla lider kapatan Beşiktaş, ikinci devrenin ilk maçında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2021 Cumartesi 11:40
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Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor

Yarın akşam Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

SİYAH BEYAZLILAR GALİBİYET SERİSİNE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8’inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9’uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12’nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

GÖKHAN TÖRE DIŞINDA EKSİK YOK, TYLER BOYD KADRODA

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına 1 futbolcu haricinde tam kadro hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yeni iyileşen ve 3 maçtır sonradan oyuna giren Gökhan Töre; talihsizlik yaşayarak, yeniden sakatlandı. 2 gün önce yapılan idmanda sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Töre, 10-15 gün arası takımdan uzak kalacak.

2’nci devrenin başlamasıyla değişen kurallara göre, yabancı sınırı 16'ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının önü açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd, yeniden A Takım kadrosuna alındı. Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor. Henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda Boyd ile beraber yabancı sayısı 15’e çıkarken, 1 yabancı Trabzonspor maç kadrosunun dışında kalacak. Son iki haftada Hasic’i kadro dışı bırakan ve yanına sırayla N’Sakala ile Montero’yu koyan Yalçın’ın, kimi dışarı yazacağı bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: “Ersin Destanoğlu- Rosier, Vida, Welinton(Montero), Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.”

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlılarda Vida, Mensah ve Ghezzal 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, 23’üncü haftada deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR REKABETİNDEN NOTLAR

-Yarın akşam oynanacak karşılaşma 132’nci maç olacak

-Önceki 131 karşılaşmada; Beşiktaş 54, Trabzonspor 45 galibiyet aldı, 32 maç ise berabere sonuçlandı

-Beşiktaş, Trabzonspor filelerine 182 gol gönderirken, bordo-mavili ekibin bulduğu gol sayısı ise 146

-İlk maç 11 Ekim 1973'te Trabzon'da oynandı ve bordo mavililer 2-0 kazandı

-Son maç 13 Eylül 2020'de Trabzon’da oynandı ve Beşiktaş 3-1 kazandı

-Son 10 maçta Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunuyor, 3 maç ise berabere bitti

-İki takımın karşılaşmalarında mutlaka gol oluyor

-Golsüz biten son maç 8 yıl önce 9 Mart 2013'te Trabzon'da oynandı

-En çok gol atan futbolcular: Beşiktaş Feyyaz Uçar ve Şifo Mehmet 9'ar gol ,Trabzonspor Hami Mandıralı 6 gol

-Beşiktaş'ın aldığı en farklı skor: 20 Kasım 1993 Beşiktaş - Trabzonspor: 7-1

-Trabzonspor'un aldığı en farklı skor: 11 Mart 1997 Trabzonspor - Beşiktaş:4-0

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporSüper LigFutbolDerbi
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