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Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı

05 Temmuz 2022 Salı 12:54
Beşiktaş, Weghorst'u açıkladı

İSTANBUL - Beşiktaş, dün gece İstanbul'a gelen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için oyuncunun kendisi ve kulübü Burnley ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek Beşiktaş'ta transfer harekatı da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, uzun süredir kadosuna dahil etmek istediği Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşWeghorst
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