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Beşiktaş yan top ve şut çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında yarın Fraport-Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Kasım 2022 Cuma 15:24
Beşiktaş yan top ve şut çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu arada Beşiktaş'ın golcü ismi Wout Weghorst'un Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSüper LigFutbolFutbolcu
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