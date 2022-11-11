Beşiktaş yan top ve şut çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma programıyla başladı. Pas ile stretching çalışmasıyla devam eden antrenman; dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç, yan top ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Bu arada Beşiktaş'ın golcü ismi Wout Weghorst'un Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağı açıklandı.
DHA