Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’dan derbi öncesi sakatlık açıklaması

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Süper Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe’yle karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesi öncesi Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde bir basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe derbisinin çok önemli olduğunu belirten Rachid Ghezzal, “Sakatlığımı atlattım ve şu an çok iyiyim. Fenerbahçe karşısında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Uzman birinin yapması gereken spesifik bir ameliyat oldum ve doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Zor bir sezon yaşıyorum. Çok uzun bir sakatlık yaşadım. Takıma ligin kalan süresinde maksimum katkıyı sağlamaya çalışacağım. Sakatlığını tamamen atlattım ve bu konu artık geride kaldı.” dedi.

Ghezzal gelen bir soru üzerine, "Taraftarların deplasmanda bizlerle beraber olmaması kötü bir şey. Sanıyorum güvenlik nedeniyle böyle olması daha iyi, bilmiyorum. Biz elimizden geleni yapıp 3 puanı alarak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş ile çok iyi bir iletişime sahip olduklarını belirterek, "Hocamız sürekli bana durumumu soruyor. İlişkimiz gerçekten iyi. Zor bir sezon oluyor, uzun bir sakatlıktan döndüm. Sezonun bitmesine 9-10 maç var. Kalan maçlarda gerçek seviyeme yaklaşmayı, ulaşmayı hedefliyorum. Gerçek Ghezzal'ı göstermek için çabalayacağım. Takımımıza sezon bitene kadar elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Ghezzal, "Şu anda biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe de Galatasaray'ı kovalıyor. Belki bu son zamanlarda konuşulan Hatay ve Gaziantep maçlarıyla ilgili bir değişim olursa, ligi daha iyi bir şekilde bitirmeyi hedefleriz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, Galatasaray maçları yani derbi maçlar genel olarak önemlidir. Matematiksel olarak lig tablosunda onları yakalama fırsatınız olmasa dahi bu maçlar taraftarlara mutluluk ve öz güven vermek için bir sebeptir. Bu tarz maçları bizler futbolcular oynamayı çok severiz, bu yüzden buralardayız. Zor bir maç bizi bekliyor. İyi bir takım ve iyi oyunculara karşı oynayacağız ama galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Başka bir şey aklımızda yok. 3 puan alıp sezonun geri kalanı için öz güven yakalamış olacağız. Hedefimiz puanlar kazanmak. İç sahada bu sezon önemli maçları kazanamadık. Bu hafta sonu taraftarlara 3 puan armağan edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Rachid Ghezzal, basın toplantısının ardından antrenmana katılarak takımla çalışmalarını sürdürdü.