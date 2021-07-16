Birgül Erken, yeni dalış rekorunu şehitlere armağan etti

ANTALYA - Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu, dünya ve Türkiye dalış rekortmeni Birgül Erken, Bahamalar'da katıldığı Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışmaları'nda 3 dakika 22 saniyede 77 metreye dalarak, yeni Türkiye rekoru kırdı. Erken, "15 Temmuz günü kırdığım rekoru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimize armağan ediyorum" dedi.



Türkiye Serbest Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, Bahama Adaları'ndaki 203 metre derinliğindeki Dean's Mavi Çukuru'nda düzenlenen Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'na katıldı. Erken, 13 ile 23 Temmuz günleri arasında düzenlenen şampiyonanın 3'üncü günü olan 15 Temmuz Perşembe günü 'çift palet sabit ağırlık' dalında, 3 dakika 22 saniyede 77 metreye daldı. Erken, bu dalışıyla 76 metre ile Derya Can'a ait Türkiye rekorunu kırarak, yeni rekorun sahibi oldu.



Dünyanın her yerinden 46 sporcunun yarıştığı şampiyonada yeni Türkiye rekorunu kıran Birgül Erken, "Bu rekorumu başta Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin yok etmek isteyen demokrasi ve cumhuriyet düşmanı FETÖ'ye karşı durarak, hain darbeye ‘dur’ diyen kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Dalış öncesi 15 Temmuz şehitlerimizi düşündüm. Buraya zor olanaklarla katıldım. Bana destek sağlanırsa hedefim yeni dünya rekorları kırmak" dedi.