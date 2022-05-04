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Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2022 Çarşamba 16:07
Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak

BODRUM - Bodrum, Uluslararası Bodrum Granfondo Bisiklet Yarışı ile dev bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert ve Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Başkanı Ali Sonay, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 10 ülkeden 500'e yakın katılımcının başvurduğu Bodrum Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, 15 Mayıs'ta Bodrum Kalesi önünden saat 08.30'da start alacak. 68 ve 108 kilometrelik parkurlar olmak üzere iki ayrı rotadan oluşan yarış sonunda dereceye girenlere ödüller verilecek. Yarışma için hafta başından itibaren Türkiye'nin değişik illerinden ve yurtdışından bisiklet tutkunları Bodrum'a akın edecek.

ORMAN YANGINLARI İÇİN BİSİKLET SÜRECEKLER

Bodrum Granfondo kapsamında 14 Mayıs'ta Muğla, Bodrum ve bölgedeki yerel bisikletçilerin de katılımı ile "Söz verelim Ormanlarımız yeniden yeşersin" mottosu ile 1500 bisikletçi farkındalık yaratmak için Bodrum merkezden başlayan bir tur gerçekleştirecek.

BİSİKLET TURİZMİNDE İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEK

Bisikletin önemine değinen Muğla Valisi Ortan Tavlı, "Bisiklet son dönemlerde gerek ulaşım aracı olarak, gerek sağlıklı bireyler yetişmesi açısından gerek sportif yaklaşım açısından gerekse de turizm açısından adından oldukça söz ettiriyor. Biz de 2022 yılını Muğla adına spor ve sağlık turizmi açısından yükselme yılı ilan ettik. Buna ilimizin gastronomi alanındaki çeşitliliğini de katarak turizmi 12 aya yayma söyleminin içini doldurmak istiyoruz. Bu tarz organizasyonlar son derece önemli. İlimizin bir çok turizm destinasyonu spor turizmi özellikle bisiklet için son derece uygun. Haziran ayında Kavaklıdere'den Bodrum'a 4 gün sürecek bir bisiklet turu için hazırlarımız devam ediyor. Bunun gibi bir çok etkinliği hayata geçireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BisikletBodrum
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