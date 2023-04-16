Giresun
10. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in yerden ceza sahasına yaptığı ortada uygun pozisyondaki Görkem Sağlam'ın gelişine vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.
11. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında yerden ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Sergio'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
35. dakikada Saiz'in kullandığı serbest vuruşta Giresunspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde en son N'Jie'nin vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
57. dakikada sol çaprazdan Giresunspor ceza sahasına giren ve iki rakibinden sıyrılan Gradel'in vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.
59. dakikada sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu arada Giresunspor, 11 maç sonra ligde 3 puan aldı.
AA