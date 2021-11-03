Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,522.28
ALTIN
554.91
DOLAR
9.68
STERLİN
13.20
EURO
11.24
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
Salça fabrikası satışa çıkarıldı
BDDK 153 Meslek Personeli Alıyor 
BDDK 153 Meslek Personeli...
Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alınacak
Sınavla Strateji ve Bütçe...

Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi

Boks federasyonu seçimi için Ankara'da sıcak saatler yaşanıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2021 Çarşamba 14:20
0 Okunma
Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi

ANKARA - Bu sabah gerçekleşmesi beklenen Türkiye Boks Federasyonu genel kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu nedeniyle henüz başlayamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Salona kimse sokulmazken, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Yönetimi Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tedbirin kaldırılması için talep yaptı. Başkanvekili Hasan Kartal basın mensuplarına son gelişmeyi aktarırken mahkemenin ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurularını reddettiğini söyledi. Kartal, 

Başkan Eyüp Gözgeç ve yöneticilerin Spor Bakanlığı'na gittiğini ve genel kurulun gerçekleştirmek için çaba sarfettiğini de ifade etti. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminden gelecek habere göre bugünkü bekleyiş son bulacak. Bugün gerçekleşmesi zor görünen genel kurul ileri bir tarihe ertelenecek. Spor Bakanlığı'nın ilgili biriminin boks seçimlerine kayyum atama ihtimali de bulunuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boks FederasyonuIhtiyati Tedbir Kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da parola galibiyet
Galatasaray'da parola galibiyet
"Pazar günü oynanmasını çok isterdik"
"Pazar günü oynanmasını çok isterdik"
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans