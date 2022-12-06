Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.957,77
ALTIN
1.062,53
DOLAR
18,64
STERLİN
22,74
EURO
19,58
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...

Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu

Brezilya, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Güney Kore’yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

06 Aralık 2022 Salı 00:09
Brezilya, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan’ın rakibi oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Güney Kore, 974 Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmada Brezilya, Güney Kore’yi 4-1’lik skorla geçti. Brezilya’ya galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Vinicius Jr, 13’üncü dakikada penaltıdan Neymar, 29’uncu dakikada Richarlison ve 36’ncı dakikada Lucas Paqueta kaydederken, Güney Kore’nin tek sayısı 76’ncı dakikada Seung-ho Paik’den geldi.

Bu sonucun ardından Brezilya, Hırvatistan’ın çeyrek finaldeki rakibi oldu. Hırvatistan-Brezilya çeyrek final karşılaşması, 9 Aralık Cuma günü TSİ 18.00'de Education City Stadı'nda oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya KupasıBrezilyaHırvatistanFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rekorların kupası...
Rekorların kupası...
Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu
"Şampiyonluk yarışı çok takımla son haftalara kadar sürer"
"Şampiyonluk yarışı çok takımla son haftalara kadar sürer"
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans