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Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi

Bursaspor, bu sezon attığı gollerin çoğunu maçların ilk yarım saatlik dilimlerinde bulurken, skor avantajı sağlamasına karşın birçok maçta puan kaybı yaşadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Kasım 2020 Çarşamba 11:26
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Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi

BURSA - Bu sezon yeni bir kadro planlamasıyla mücadele veren Bursaspor, TFF 1’inci Lig’de çıktığı karşılaşmalarda hücum performansıyla öne çıktı. 17 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü ekiplerinden biri haline gelen Bursa temsilcisi, özellikle maçlara hızlı başlangıçlarıyla dikkat çekti. Yeşil-beyazlı ekip, gollerinin yüzde 48’lik kısmını maçların ilk 20 dakikalık diliminde bulurken, bu bölümde 8 kez ağları sarstı. Bursaspor, gollerinin yüzde 66’lık kısmına da ilk yarıda ulaşarak, başlangıçlardaki başarısını gösterdi. Bursa temsilcisi, son 10 dakika ve uzatma anlarında ise gollerinin yüzde 18’ine ulaştı.

Diğer taraftan, Bursaspor’un savunma zafiyeti puan kayıplarına neden oldu. Şu ana dek oynadığı mücadelelerin tümü baz alındığında; her bir 10 dakikalık dilimde kalesinde gol gören Bursa temsilcisi kalesinde 16 gole engel olamadı. Dikkat çeken noktayı ise ilk ve son yarım saatlik dilimler oluşturdu. Bursaspor’un kalesinde gördüğü gollerin yüzde 32’lik dilimi ilk yarım saatte, yüzde 38’lik kısmı da son yarım saatte geldi.

Bursaspor, ligde oynadığı 9 karşılaşmanın 7’sinde ilk golü kaydederek öne geçen taraf oldu. Ancak bu mücadelelerin sadece 2’sini kazanabilen Bursa temsilcisi, geride kalan 5 maçta toplamda potansiyel 13 puanı kaybetti. Hiçbir maçta devre arasına yenik girmeyen Bursa ekibi, 3 kez devreyi önde kapadığı maçlardan ise 4 puan çıkarabildi.

Öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü koruyamayan Bursaspor, TFF 1’inci Lig’de 9’uncu haftayı 11 puan ile 11’inci sırada tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursasporSezonSkor Avantajı
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